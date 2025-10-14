Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 14:28

Названо условие для завершения украинского конфликта

Политолог Аграновский: украинский кризис завершится при соблюдении интересов РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Боевые действия на Украине закончатся только при соблюдении интересов России, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Аграновский. Эксперт отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь решить ситуацию на Украине, однако он не в силах устранить первопричины конфликта.

Эрдоган никаким образом не может закончить конфликт, а вот [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) как раз может. От Трампа целиком и полностью зависит продолжение конфликта на Украине. Если интересы России будут учтены, причем не какие-то глобальные интересы, а именно жизненные интересы, то конфликт закончится за 24 часа, — высказался Аграновский.

Он уточнил, что Трамп поспособствует разрешению конфликта, если прекратит поставки вооружения на Украину, а также перестанет финансово помогать стране и передавать ей разведданные. Политолог напомнил, что боевые действия на Украине начались после того, как Запад перестал учитывать интересы РФ.

Ранее Трамп заявил, что Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса. По его словам, турецкого лидера «уважают в России».

Украина
Россия
конфликты
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт призвал депортировать мигрантов без полиса
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Появились детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.