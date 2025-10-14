Боевые действия на Украине закончатся только при соблюдении интересов России, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Аграновский. Эксперт отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь решить ситуацию на Украине, однако он не в силах устранить первопричины конфликта.

Эрдоган никаким образом не может закончить конфликт, а вот [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) как раз может. От Трампа целиком и полностью зависит продолжение конфликта на Украине. Если интересы России будут учтены, причем не какие-то глобальные интересы, а именно жизненные интересы, то конфликт закончится за 24 часа, — высказался Аграновский.

Он уточнил, что Трамп поспособствует разрешению конфликта, если прекратит поставки вооружения на Украину, а также перестанет финансово помогать стране и передавать ей разведданные. Политолог напомнил, что боевые действия на Украине начались после того, как Запад перестал учитывать интересы РФ.

Ранее Трамп заявил, что Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса. По его словам, турецкого лидера «уважают в России».