Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 17:18

Россияне бросились за новогодними турами в теплые страны

АТОР: россияне скупают туры в ОАЭ, Таиланд и Египет на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интерес россиян к путешествиям в страны с теплым климатом на новогодние праздники удвоился по сравнению с октябрем прошлого года, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В топ-3 самых популярных зарубежных направлений вошли: ОАЭ (21–29% от общего объема продаж), Таиланд (16–25%), Египет (16–23%).

Туроператоры предупреждают: к декабрю мест на рейсах и номеров в отелях на популярных зарубежных направлениях на Новый год не останется, — отметили там.

Так, минимальная стоимость тура в Египет на двоих (7 ночей с 25 по 31 декабря) с чартерным перелетом из Москвы и проживанием в отеле «четыре звезды» по системе «все включено» начинается от 136,1 тыс. рублей, а вариант «пять звезд» обойдется в 166,3 тыс. рублей. ОАЭ предлагают более доступные цены: «четыре звезды» с системой все включено – от 130,6 тыс. рублей, «пять звезд» – от 151,9 тыс. рублей.

Ранее эксперты OneTwoTrip выяснили, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями внутри России на предстоящие новогодние праздники среди туристов-одиночек. Среди зарубежных направлений лидируют Париж и Рим.

туризм
туры
общество
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.