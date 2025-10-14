Россияне бросились за новогодними турами в теплые страны АТОР: россияне скупают туры в ОАЭ, Таиланд и Египет на Новый год

Интерес россиян к путешествиям в страны с теплым климатом на новогодние праздники удвоился по сравнению с октябрем прошлого года, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В топ-3 самых популярных зарубежных направлений вошли: ОАЭ (21–29% от общего объема продаж), Таиланд (16–25%), Египет (16–23%).

Туроператоры предупреждают: к декабрю мест на рейсах и номеров в отелях на популярных зарубежных направлениях на Новый год не останется, — отметили там.

Так, минимальная стоимость тура в Египет на двоих (7 ночей с 25 по 31 декабря) с чартерным перелетом из Москвы и проживанием в отеле «четыре звезды» по системе «все включено» начинается от 136,1 тыс. рублей, а вариант «пять звезд» обойдется в 166,3 тыс. рублей. ОАЭ предлагают более доступные цены: «четыре звезды» с системой все включено – от 130,6 тыс. рублей, «пять звезд» – от 151,9 тыс. рублей.

Ранее эксперты OneTwoTrip выяснили, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями внутри России на предстоящие новогодние праздники среди туристов-одиночек. Среди зарубежных направлений лидируют Париж и Рим.