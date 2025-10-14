Группа военных взяла власть в руки в одной стране

Группа военных взяла власть в руки в одной стране AFP: в Мадагаскаре военные заявили, что берут власть в свои руки

Группа военнослужащих, поддержавшая протесты на Мадагаскаре, объявила о захвате власти и роспуске всех существующих органов управления страной, передает AFP. Это произошло после того как президент страны Андри Радзуэлина был подвергнут процедуре импичмента.

Ранее сообщалось, что Радзуэлина покинул страну на фоне требований оппозиции о его отставке. По данным агентства, он вылетел на вертолете на остров Сент-Мари и затем на Реюньон, заморский департамент Франции. Дальнейшие планы и местонахождение президента неизвестны.

До этого президент Мадагаскара распустил Национальную ассамблею, что усугубляет политический кризис, вызвавший массовые протесты и его отъезд. Юридическая легитимность действий остается под вопросом.

Также в МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за внутреннего кризиса. На острове продолжаются протесты, перерастающие в столкновения с полицией, есть жертвы, действует комендантский час. Туристам советуют избегать мест массового скопления людей.