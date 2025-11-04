Где отдохнуть семьей на Новый год: что с ценами, комфортом, перелетами

Количество зарубежных поездок в новогодние праздники может увеличиться на 21% год к году, до 1,4 млн. Таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Выездной туризм в целом восстанавливается, а его объемы приближаются к допандемийным показателям. NEWS.ru рассказывает, где будут отдыхать россияне на Новый год и во сколько это обойдется.

Какие страны выбирают россияне для своего отдыха

«Самыми популярными направлениями в 2025 году были Египет, Таиланд и Вьетнам. Далее следуют ОАЭ и Китай. Также востребованы Турция, Мальдивы и Куба», — рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Согласно подсчетам, объем туров по России по итогам года составит не менее 3 млн единиц. Притом что внутренний туризм по динамике бронирования по итогам года вырастет на 3–5%, а вот выездной — на 21%.

Эксперт уточнил, что выездной туризм по большей части восстанавливается. По его мнению, это связано с возвращением отложенного спроса, увеличением объема перевозки пассажиров, в том числи и иностранными компаниями, а также укреплением рубля в среднем на 20%.

Как рост спроса скажется на туристической отрасли

Значительный рост спроса окажет прямое влияние на рынок и ценообразование, считает заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

«Увеличение числа желающих путешествовать в условиях ограниченной вместимости самолетов и отелей может отразиться на стоимости туров. Ключевыми факторами формирования цен останутся стоимость авиаперелета и концепция питания „все включено“ в отелях», — пояснил эксперт.

В условиях роста глубины бронирований многие туристы уже могли спланировать свои новогодние поездки, отметил Гареев.

По данным Mellennium Group, активная волна бронирований стартовала еще в сентябре. По состоянию на конец октября продано около 70% новогодних туров в популярных странах Азии и Ближнего Востока. «Особенно заметен рост интереса к Китаю, Таиланду, ОАЭ и Вьетнаму — направлениям, где оптимально сочетаются комфорт, стабильное авиасообщение и доступные цены на проживание», — рассказала NEWS.ru коммерческий директор Mellennium Group, эксперт Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Татьяна Цветкова.

Если год назад клиенты чаще тянули до середины декабря, то теперь многие стараются забронировать заранее, чтобы избежать подорожания авиабилетов и ограниченного выбора отелей, добавила она.

Сколько стоит зарубежный отдых на новогодние каникулы

По словам Цветковой, в среднем цены на зарубежные поездки выросли на 12–18% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — увеличение стоимости авиаперевозок и рост спроса на популярных направлениях.

Однако эксперт подчеркнула: при раннем бронировании и выборе менее очевидных маршрутов путешествие все еще может быть выгодным. Например, отдых в Китае или Малайзии в Новый год может обойтись на 20–30% дешевле, чем аналогичные варианты в ОАЭ или на Мальдивах.

По мнению Гареева, традиционно наибольшим спросом будут пользоваться пляжные направления: Турция (средняя стоимость на двоих — 240–250 тысяч рублей), Египет (стоимость — 190–200 тысяч рублей), ОАЭ (270–300 тыс. рублей), Вьетнам (220–230 тысяч рублей), Таиланд (220–230 тысяч рублей).

Среди внутренних направлений самыми популярными будут Краснодарский край, Мурманская область, Крым, Калининградская область, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.

Что ожидает туристический рынок в будущем

Аналитики прогнозируют дополнительное подорожание туристических услуг к декабрю, связывая это с ростом спроса при ограниченных пропускных мощностях. Как отмечает Цветкова, несмотря на текущую ценовую динамику, рынок демонстрирует устойчивое восстановление после нескольких лет кризиса.

По ее словам, современные туристы стали более осознанными в выборе: они чаще отдают предпочтение проверенным туроператорам, активнее страхуют риски и интересуются индивидуальными маршрутами. Особенно заметной тенденцией сезона стал рекордный спрос на комбинированные поездки, совмещающие деловые задачи с отдыхом.

«Эта тенденция подтверждает, что зарубежные путешествия постепенно возвращаются в повседневную жизнь российских граждан, становясь неотъемлемой частью их образа жизни», — заключила Цветкова.

