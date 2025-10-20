Турэксперт рассказал, на сколько подорожал новогодний отдых в России Турэксперт Каганов: стоимость отдыха в отеле на Новый год выросла на 14%

Средняя стоимость ночи в российском отеле в период новогодних праздников выросла в среднем на 14% и составляет около 7,6 тыс. рублей, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, президент Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. По его словам, этот показатель отражает динамику текущего сезона, когда количество забронированных мест в гостиницах уже превысило прошлогодние значения на 5%.

Средняя стоимость суток в отелях с декабря по февраль по уже осуществленным бронированиям держится в районе 7,6 тыс. рублей с человека. Это составляет примерно +14% к стоимости прошлого года. Любопытно, что в 2025-м количество мест в гостиницах и апартаментах уже зарезервировано на 5% больше, чем в прошлом году. При этом, по данным агрегаторов, почти 63% бронирований приходится именно на зимние каникулы. А в сфере санаторно-курортного отдыха прирост рекордный — 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — пояснил Каганов.

Он добавил, что наибольший прирост бронирований наблюдается в сегменте экономичного отдыха: спрос на отели «три звезды» вырос на 25%, а на апартаменты «четыре звезды» — на 23%. По его мнению, такая ситуация объясняется как более продолжительными новогодними каникулами, так и повышением финансовой грамотности населения, которое стремится планировать поездки заранее.

Прогноз для туррынка оптимистичен: средний уровень заполняемости зимой будет держаться на 65–80%, а на новогодние даты и соседние — все 100%. Неудивительно, что наиболее востребован сегмент «эконом». В трехзвездочных отелях количество заявок на зиму приросло сразу на 25% к показателю прошлого года, в четырехзвездочных — на 23%, в пятизвездочных — на 5%. По данным многих агрегаторов, заявок поступает существенно больше, чем в прошлом году. С одной стороны, это объясняется более продолжительными, чем обычно, выходными. С другой — растет финансовая грамотность населения. Люди понимают: чем раньше определиться, тем бюджетнее обойдется отдых, — резюмировал Каганов.

Ранее сообщалось, что после снятия визовых ограничений количество запросов россиян на новогодние туры в Китай возросло на 30%, и этот тренд продолжает набирать обороты. Страна заняла первое место среди популярных направлений для отдыха на зимних праздниках.