14 октября 2025 в 15:03

Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего

Турэксперт Мкртчян: зимой россиянам дешевле всего отдыхать в Тамбовской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зимой россияне дешевле всего могут отдохнуть в Тамбове рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. Среди недорогих регионов он также отметил Поволжье.

Представьте, что вы сделаете, если вам парень скажет: «Любимая, давай новогодние праздники проведем в Тамбове!». Вы только пальцем у виска покрутите. Самые дешевые направления — это те места, куда люди не поедут ни за что в жизни. К примеру, это Тамбовская, Пензенская, Саратовская области, — резюмировал эксперт.

По его словам, ближе к Новому году цены на популярные курорты могут повыситься в три раза. К примеру, отель на горнолыжной базе «Красная поляна» в Сочи в ноябре, когда снега нет, может стоить 10 тысяч рублей в сутки, на новогодние праздники — 30 тысяч.

В Санкт-Петербурге или Москве так сильно цены не вырастут, — поделился турэксперт.

Ранее стало известно, что некоторые турецкие отели хотят отказаться от шведского стола. Вызвано это тем, что многие туристы кладут себе по 10 котлет, съедают 3, а остальные 7 выкидываются.

Степанида Королева
С. Королева
