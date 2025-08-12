Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 14:06

Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции

Турэксперт Мкртчян: система a la carte почти не отличается от all inclusive

Фото: Shutterstock/Masson

Некоторые турецкие отели могут заменить привычный шведский стол на систему a la carte, при этом сохранив принцип «все включено», заявил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, это позволит гостям заказывать порционные блюда, уменьшая количество пищевых отходов.

Некоторые турецкие отели не откажутся от системы «все включено», то есть по-прежнему будет трех-четырехразовое питание с алкогольными и безалкогольными напитками. Но могут сделать не шведский стол, а a la carte. То есть вы по-прежнему можете съесть 10 котлет, только накладывать их порционно будет официант. Две котлеты вы съели, не наелись, попросили еще порцию. Вот к чему хотят прийти турки. Вызвано это тем, что многие туристы кладут себе 10 котлет, а съедают три. Остальные семь выкидываются. Правило жесткое во всей Турции. Если кто-то положил себе в тарелку и не притронулся, это все равно выбрасывается, — пояснил Мкртчян.

При этом он указал, что турки не против кормить гостей, но стремятся минимизировать потери. Кроме того, по его словам, отельеры заинтересованы в том, чтобы туристы питались в ресторанах отеля, а не уходили в город.

Туркам не жалко кормить россиян, а жалко выбрасывать несъеденную пищу. Ни один турок с отменой «все включено» не захочет терять прибыль, а как только ты перейдешь на систему «только с завтраками», люди уйдут обедать и ужинать в город. Все отельеры всего мира мечтают, чтобы человек не только завтракал в отеле, но обедал и ужинал. Поэтому спешу успокоить всех россиян: отказа от системы all inclusive в Турции не предвидится ни сейчас, ни в ближайшем будущем, — резюмировал Мкртчян.

Ранее появилась информация, что власти Турции решили отказаться от привычного шведского стола в отелях и ресторанах страны. Как заявил член совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике Рамазан Бингель, половина завтраков, предоставляемых по системе, выбрасывается.

Турция
отели
туристы
путешествия
