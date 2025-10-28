Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:39

Неизвестный планктон начал «пожирать» россиян на пляжах Таиланда

Россияне пожаловались на сыпь из-за неизвестного планктона на пляжах Таиланда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде участились жалобы туристов на укусы неизвестного планктона, после которых появляется сыпь, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам отдыхающих, пострадало несколько россиян, включая ребенка.

От морского обитателя сильнее всего страдают дети — планктон проникает даже через купальники. Туристы отмечают, что во время купания боль почти не ощущается, но после выхода из воды появляются сильная сыпь и зуд, который мешает спать.

Наибольшее число пострадавших сейчас находятся на пляжах острова Ко-Чанг. Некоторые отдыхающие отказываются купаться в море и проводят время у бассейнов или на пляже.

Ранее российские туристы рассказали, что крупные змеи длиной до двух метров заполонили территории отелей и пляжей на популярном курорте Шри-Ланки. По их словам, пресмыкающиеся выползают из джунглей и свободно передвигаются между лежаками и бассейнами. Отдыхающим приходится буквально «делить» зону отдыха со змеями, а персонал отелей не спешит принимать меры и лишь наблюдает за происходящим.

До этого испанская туристка провалилась внутрь Ломаной пирамиды фараона Снофри в Египте. Женщина поскользнулась на деревянном пандусе и упала на глубину около 80 метров, предположительно, сломав стопу.

туристы
Таиланд
россияне
укусы
пляжи
зуд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.