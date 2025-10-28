Неизвестный планктон начал «пожирать» россиян на пляжах Таиланда

В Таиланде участились жалобы туристов на укусы неизвестного планктона, после которых появляется сыпь, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам отдыхающих, пострадало несколько россиян, включая ребенка.

От морского обитателя сильнее всего страдают дети — планктон проникает даже через купальники. Туристы отмечают, что во время купания боль почти не ощущается, но после выхода из воды появляются сильная сыпь и зуд, который мешает спать.

Наибольшее число пострадавших сейчас находятся на пляжах острова Ко-Чанг. Некоторые отдыхающие отказываются купаться в море и проводят время у бассейнов или на пляже.

Ранее российские туристы рассказали, что крупные змеи длиной до двух метров заполонили территории отелей и пляжей на популярном курорте Шри-Ланки. По их словам, пресмыкающиеся выползают из джунглей и свободно передвигаются между лежаками и бассейнами. Отдыхающим приходится буквально «делить» зону отдыха со змеями, а персонал отелей не спешит принимать меры и лишь наблюдает за происходящим.

До этого испанская туристка провалилась внутрь Ломаной пирамиды фараона Снофри в Египте. Женщина поскользнулась на деревянном пандусе и упала на глубину около 80 метров, предположительно, сломав стопу.