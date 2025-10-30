Ураган «Мелисса» опустошил Кубу: что с туристами, какие города уничтожены

Ураган и наводнение уничтожили отель с русскими туристами на Кубе. Что известно, сколько жертв, что там сейчас происходит?

Что с русскими туристами на Кубе после урагана «Мелисса»

В Карибском море бушует ураган высшей пятой категории под названием «Мелисса». Он занял третье место в истории по своей интенсивности: порывы ветра достигали 295 км/ч (ветер 82 м/с). Ураган оказался чрезвычайно разрушительным из-за своего медленного темпа движения.

Telegram-канал SHOT сообщил, что 29 октября отель с туристами из России разнесло ураганом «Мелисса». Россияне находились на отдыхе в отеле Brisas Guardalavaca в провинции Ольгин.

Ранее в Ассоциации туроператоров России утверждали, что ураган «Мелисса» не помешал отдыху российских туристов на Кубе.

«Мелисса» не помешала отдыху туристов в Варадеро и не помешает в Ольгине. «Мелисса» не задела популярные у россиян пляжные курорты Кубы, в том числе Варадеро. Расстояние между Гуамом и Варадеро составляет примерно 700–750 километров по прямой (по воздуху) — то есть он на самом деле очень далеко от курортов», — заверили в АТОР.

Однако вышло иначе: по словам туристов, ураган повредил фасад здания, вырвал с корнем пальмы, находящиеся на территории, и превратил улицы Гуадалаваки в реки. При этом в ближайшее время в отель собирались заехать новые российские туристы, а стоимость туров достигает 200 тыс. рублей.

29 октября посольство России на Кубе сообщило, что никто из российских граждан не обращался за помощью в связи с ураганом «Мелисса».

Какие города уничтожил ураган «Мелисса», что происходит в Ольгине

30 октября президент Мигель Диас-Канель сообщил, что ураган привел к масштабным разрушениям на Острове свободы.

«Эта ночь была слишком долгой, и утро выдалось очень тяжелым. <…> Масштабные разрушения, и ураган „Мелисса“ все еще бушует над территорией Кубы», — объявил Диас-Канель.

Он призвал граждан оставаться в укрытиях и не выходить на улицу: погодные условия до сих пор не позволяют начинать работы по восстановлению.

По данным западных СМИ, не менее 30 человек погибли из-за урагана «Мелисса» на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике, в том числе не менее 10 детей. На Кубе пришлось эвакуировать более 735 тыс. кубинцев, под ударом оказались самые популярные у туристов регионы на востоке острова.

Гражданин России, живущий на Ямайке, рассказал SHOT, что ураган продвигался «очень медленно». Для острова он стал самым сильным штормом за два столетия.

«Он прямо терзает Ямайку. Ураган прошелся по району, где расположено сельское хозяйство всего острова, всего государства. И оно по факту будет уничтожено полностью. Все, что попало в эпицентр, все затопило, все снесло», — заявил очевидец.

Фото: Goes-19/Cira/Noaa/Global Look Press

На Ямайке ураган также ударил по самому популярному месту острова — городу Негрил, где живет до 80% туристов. В Сент-Катрин «Мелисса» уничтожила больницу. Территория всей страны объявлена зоной стихийного бедствия. Под удар также попал город Сантьяго-де-Куба.

Популярная у русских туристов провинция Ольгин оказалась затоплена внезапными наводнениями: ураган «Мелисса» не только заполнил местные реки, но и нагнал в русла морской воды. Армии и МВД Кубы приходится заниматься спасением людей, отрезанных наводнением. Обстановка в регионе слабо контролируется, и поэтому количество жертв и пострадавших неизвестно.

