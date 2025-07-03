Первое за 160 лет наводнение в Санкт-Петербурге: чего ждать 4 июля, прогноз

Первое за 160 лет наводнение в Санкт-Петербурге: чего ждать 4 июля, прогноз

4 июля в Санкт-Петербурге ожидается первое за 160 лет наводнение, сообщают синоптики. Каков прогноз на 4 июля 2025 года, до какого уровня поднимется вода, будут ли разрушения, затопит ли город?

Что известно о наводнении 4 июля 2025 года в Санкт-Петербурге, прогноз

С высокой вероятностью в Санкт-Петербурге 4 июля произойдет наводнение, уровень воды может подняться до 170–190 см, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

За всю историю Петербурга в июле было всего одно наводнение — 12 июля 1895 года, когда вода поднялась до 186 см. В течение 160 лет в городе в июле не складывались условия для поднятия воды до опасного уровня. В этом году причиной наводнения может стать усиление западного ветра, отметил он.

«Дамы и господа, живем мы в интересное время в плане погоды. <...> Завтра, 4 июля, мы переживем исторический момент для города», — сообщил Колесов.

По его прогнозу, западный ветер начнет усиливаться утром и ослабнет лишь к ночи 5 июля. Порывы ветра в акватории Финского залива, Невской губы ожидаются до 20–25 м/с, он будет нагонять воды в Петербург. В самом городе будут порывы до 20 м/с. По словам синоптика, вечером 3 июля начнется закрытие петербургской дамбы.

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений планируется закрыть из-за угрозы наводнения ориентировочно в 21.00–22.00 мск 3 июля, сообщила дирекция КЗС. По информации дирекции, штормовой нагон Балтики может достичь отметки выше 200 сантиметров БС (Балтийская система высот. — NEWS.ru) утром 4 июля 2025 года. Время начала работы затворов комплекса определено в районе 21:00–22:00 часов 3 июля.

Зачастую подъем уровня воды в Санкт-Петербурге происходит из-за нагонной волны на Балтике в направлении устья Невы. После наводнения 1924 года власти задумались о мерах по защите Ленинграда от стихии, и в 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая закончилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.

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