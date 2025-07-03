Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 20:16

Первое за 160 лет наводнение в Санкт-Петербурге: чего ждать 4 июля, прогноз

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

4 июля в Санкт-Петербурге ожидается первое за 160 лет наводнение, сообщают синоптики. Каков прогноз на 4 июля 2025 года, до какого уровня поднимется вода, будут ли разрушения, затопит ли город?

Что известно о наводнении 4 июля 2025 года в Санкт-Петербурге, прогноз

С высокой вероятностью в Санкт-Петербурге 4 июля произойдет наводнение, уровень воды может подняться до 170–190 см, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

За всю историю Петербурга в июле было всего одно наводнение — 12 июля 1895 года, когда вода поднялась до 186 см. В течение 160 лет в городе в июле не складывались условия для поднятия воды до опасного уровня. В этом году причиной наводнения может стать усиление западного ветра, отметил он.

«Дамы и господа, живем мы в интересное время в плане погоды. <...> Завтра, 4 июля, мы переживем исторический момент для города», — сообщил Колесов.

По его прогнозу, западный ветер начнет усиливаться утром и ослабнет лишь к ночи 5 июля. Порывы ветра в акватории Финского залива, Невской губы ожидаются до 20–25 м/с, он будет нагонять воды в Петербург. В самом городе будут порывы до 20 м/с. По словам синоптика, вечером 3 июля начнется закрытие петербургской дамбы.

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений планируется закрыть из-за угрозы наводнения ориентировочно в 21.00–22.00 мск 3 июля, сообщила дирекция КЗС. По информации дирекции, штормовой нагон Балтики может достичь отметки выше 200 сантиметров БС (Балтийская система высот. — NEWS.ru) утром 4 июля 2025 года. Время начала работы затворов комплекса определено в районе 21:00–22:00 часов 3 июля.

Зачастую подъем уровня воды в Санкт-Петербурге происходит из-за нагонной волны на Балтике в направлении устья Невы. После наводнения 1924 года власти задумались о мерах по защите Ленинграда от стихии, и в 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая закончилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.

Читайте также:

Надежда Савченко попала в плен или убита? Где она сейчас на самом деле

Когда придут пенсии и пособия в июле 2025-го: составлен график выплат

Россиянам младше 21 года перестанут продавать алкоголь? Что известно, закон

погода
Санкт-Петербург
наводнение
прогноз погоды
Михаил Родионов
М. Родионов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.