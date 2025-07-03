Россиянам младше 21 года перестанут продавать алкоголь? Что известно, закон

В России захотели запретить продавать все виды алкогольных напитков гражданам младше 21 года, такой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Чем грозит употребление спиртного до этого возраста и кто выступает против подобного запрета?

Кто предложил поднять возраст покупки алкоголя в России

Поправки в законодательство подготовила сенатор Марина Сидухина.

«Общепризнанным фактом является то, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое состояние человека, а также способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности», — обосновала свое предложение парламентарий.

В частности, Сидухина заявила, что, согласно опубликованным ранее Минздравом медицинским исследованиям о влиянии алкоголя на мозг человека, употребление спиртных напитков небезопасно для нормального развития головного мозга, внутреннее строение и структурные элементы которого среднестатистически окончательно формируются только к 21 году.

Сейчас алкогольную продукцию вправе приобретать россияне, достигшие возраста 18 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о прошлых попытках запретить продажу алкоголя россиянам до 21 года, кто был против

Ранее за запрет продажи алкоголя россиянам до 21 года выступал Минздрав. Правда, речь шла только о крепких напитках, то есть с содержанием спирта более 16,5%. В 2021 году ведомство предложило внести поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта».

Минздрав также указывал на опыт других стран, где возраст продажи спиртного в целом либо крепкого алкоголя повысили до 20 лет или до 21 года, как в случае с США.

В 2019 году Минздрав выдвигал аналогичную инициативу, однако против выступили Минфин и Минэкономразвития. В Минфине посчитали, что мера окажется неэффективной. Минэкономразвития предупредило, что она серьезно ограничит работу магазинов, замедлит скорость обслуживания покупателей и будет способствовать росту теневого рынка алкогольной продукции.

Весной 2020-го депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции и Гражданскому кодексу. Он напомнил, что, согласно этим двум документам, в России общий уровень дееспособности наступает с 18 лет. При достижении же гражданином 21 года, добавил парламентарий, не наступает ни новых прав, ни обязанностей, за исключением пассивного избирательного права.

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