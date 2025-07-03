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03 июля 2025 в 15:40

Массовый сбой в работе «ВКонтакте» 3 июля: причины, когда починят

Фото: Shutterstock/FOTODOM

3 июля в работе социальной сети «ВКонтакте» (VK) зафиксирован массовый сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Что об этом известно, когда восстановят работу, каковы причины сбоя?

Что известно о сбое в работе «ВКонтакте» 3 июля

Зафиксирован массовый сбой в работе «ВКонтакте», следует из данных сервиса Downdetector. Сложности с доступом к соцсети возникли в 31 городе. За последний час поступило более 1893 жалоб от пользователей.

Неполадки возникли у жителей Магаданской области (5%), Санкт-Петербурга (3%), Ярославской и Вологодской областей (по 2%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (2%). Больше всего жалуются на сбой сайта (70%). Также фиксируется сбой мобильного приложения (15%), сбой личного кабинета (8%), оповещения (2%), общий сбой (2%).

По данным портала «Сбой.рф», за последний час зафиксировано 14 871 жалоба на массовый сбой. В соцсеть не могут войти 23% пользователей из Москвы, 11% — из Петербурга, 9% — из Челябинской области, 7% — из Свердловской, по 5% из Новосибирской и Ростовской областей.

Пользователи столкнулись не только со сбоем в работе сайта, но и с неполадками в мобильном приложении.

Какие причины глобального сбоя в работе VK 3 июля

Точные причины сбоя пока не озвучивались. В VK заявили RT, что уже работают над восстановлением доступа к сайту в полном объеме. В ответе подтвердили, что в некоторых регионах могут быть затруднения с загрузкой соцсети.

Аналогичный ответ поступил РБК, в соцсети заявили о работах по восстановлению доступа.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что получает много писем по поводу сбоя у VK.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работает ли YouTube 3 июля

Некоторые пользователи ранее сообщали, что YouTube и Instagram (деятельность запрещена в РФ) заработали в России без ограничений. Такая информация поступила минимум из трех регионов страны, однако не уточнялось, каких именно. В отдельные дни видеохостинг от Google работал без замедления у некоторых юзеров из Калининградской области.

Это не первый случай, когда сервисы становятся доступны российским пользователям без сторонних программ. Так, в начале июня YouTube заработал в Омске через домашний интернет, в мае — в Санкт-Петербурге, Саратове, Москве и Московской области через мобильное приложение. В апреле сообщалось, что Instagram начал работать у части россиян. Каждый раз спустя некоторое время Instagram снова был недоступен, а YouTube демонстрировал признаки замедления.

На 3 июля, по данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», на YouTube поступило 63 жалобы, в предыдущие сутки — 259. Больше всего обращений идет из Москвы — 12% от общего числа. Далее следуют Челябинская и Самарская области — по 11%, Забайкальский край — 7%, Новосибирская, Ростовская области, Башкортостан, Санкт-Петербург — по 5%.

На момент публикации соцсеть «ВКонтакте» полностью восстановила работу, сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу VK.

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