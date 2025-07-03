Замглавком ВМФ Гудков погиб под Курском: что известно, подробности смерти

Замглавком ВМФ Гудков погиб под Курском: что известно, подробности смерти

Заместитель главнокомандующего ВМФ России гвардии генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Что об этом известно, каковы подробности смерти офицера?

Что известно о смерти Гудкова

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что Гудков погиб в Курской области 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов.

До этого о смерти офицера сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ [Михаил Гудков] погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами», — написал глава Приморья в своем Telegram-канале.

Другие подробности смерти генерала не приводятся в официальных источниках. Как утверждает «АиФ-Приморье», Гудков погиб при исполнении служебных обязанностей в Курской области; он находился на переднем крае, когда неприятель ударил по полевому штабу морпехов.

«По полевому пункту управления в районе населенного пункта Коренево Курской области было выпущено не менее четырех ракет противника», — утверждает издание.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Каковы заслуги и досье Гудкова

Гудков — уроженец Новосибирска. Высшее образование он получил в Новосибирском высшем военном командном училище. Заместителем главнокомандующего ВМФ России Гудкова назначили в марте 2025 года. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Под его руководством бригада участвовала в боях под Киевом, в ДНР/ЛНР, штурме Мариуполя (2022), а с января 2025 года — в сражениях в Курской области. [Президент РФ] Путин лично называл это соединение „одним из лучших“», — написал в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

В марте 2025 года Гудков участвовал в чаепитии с Путиным, когда президент посетил атомный подводный крейсер «Архангельск».

Осенью 2023 года Гудков, который на тот момент имел звание полковника, был награжден медалью «Золотая звезда» Героя России «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями», сообщало МО РФ.

В СМИ утверждают, что Гудков должен был участвовать в реформе сил морской пехоты; офицер курировал подразделения морпехов и вел работу по их преобразованию.

Так, генерал планировал преобразовать бригады в более крупные дивизионные структуры с существенным усилением их боевого потенциала. Особое внимание уделялось оснащению формирований тяжелым вооружением и авиационной поддержкой, что должно было значительно повысить их ударную мощь и оперативные возможности.

Кто погиб вместе с Гудковым

Олег Кожемяко уточнил, что вместе с Гудковым погиб Нариман Шихалиев.

«Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры», — отметил губернатор Приморья.

По данным администрации Табасаранского района Дагестана, Шихалиев служил по контракту в подразделении 155-й отдельной бригады морской пехоты. С первых дней специальной военной операции он находился на передовой и успешно выполнял поставленные командованием задачи.

В ноябре 2022 года Путин наградил Шихалиева орденом Мужества.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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