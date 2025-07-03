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03 июля 2025 в 11:00

Ситуация в Курской области утром 3 июля: свалка мертвых бойцов, прорывы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают мероприятия по созданию зоны безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня утром, 3 июля 2025 года, где образовалась свалка мертвых бойцов, были ли новые прорывы?

Ситуация в Курской области утром 3 июля

В курском приграничье ВСУ не оставляют попыток прорваться к государственной границе на Теткинском и Глушковском направлениях — ВС РФ уничтожают украинские войска и вынуждают их отступать вглубь Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Днем [2 июля] в районе села Бессаловка штурмовая группа ВСУ пыталась прорваться в направлении нашей территории. В результате стрелкового боя и комплексного огневого поражения „северяне“ уничтожили украинских оккупантов и вынудили находившихся в резерве вражеских штурмовиков бежать в направлении Искрисковщины», — пишут авторы.

Как утверждает источник, на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожены четыре единицы техники ВСУ.

Кроме того, две украинские диверсионные группы из 239-го батальона 129-й бригады теробороны пытались прорваться вглубь Курской области у приграничного села Горналь, сообщил канал.

«Первая группа диверсантов была уничтожена в полном составе, вэсэушники из второй ДРГ, бросив тела своих уничтоженных и раненых побратимов, с большими потерями скрылись на территории Украины», — отметил источник.

По данным Telegram-канал WarGonzo, ВСУ продолжают попытки атаковать позиции ВС РФ в приграничье, однако безуспешно.

«Более того, ВС РФ смогли расширить зону контроля в районе Теткино», — добавили авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Что происходит в Сумской области утром 3 июля

Командование ВСУ перебрасывает на Сумское направление живую силу в целях отбить утраченные позиции и остановить российское продвижение — ВС РФ перемалывают личный состав украинских войск, продолжая формировать полосу безопасности, сообщил «Северный ветер».

«Наши десантники, сломив упорное сопротивление противника, выбили украинских оккупантов из нескольких опорных пунктов в лесных массивах Сумского района и продвинулись более чем на 1100 метров», — отметил источник.

По данным канала, за сутки ВСУ предприняли 11 безуспешных контратак: на направлении Яблоновки, две около села Горналь, по четыре в Юнаковке и в окрестностях села Садки. В результате образовалась свалка мертвых бойцов ВСУ — всего украинская сторона задействовала свыше 60 человек, из которых более 30 уничтожены, 23 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы бежали в обратном направлении, добавил «Северный ветер».

«Британские СМИ подтвердили опубликованную нами информацию об уничтожении „северянами“ наемника из Портсмута в окрестностях села Андреевка. Характерно, что его тело было кремировано в Киеве в присутствии военнослужащих ГУР и украинской семьи наемника», — пишут авторы.

В тыловых районах Сумской области продолжаются конфликты местных жителей с украинскими войсками, которые размещаются исключительно в заброшенных и непригодных для жилья помещениях из-за нежелания гражданского населения «соседствовать с военнослужащими», утверждает источник.

«Переброшенные из Днепропетровска военнослужащие 118-й бригады теробороны будут прикомандированы к 425-му штурмовому полку, подразделения которого понесли колоссальные потери. Родные и близкие вэсэушников из 425-го полка в свою очередь сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе „пропала без вести“ 2-я штурмовая рота данного подразделения», — заключил «Северный ветер».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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