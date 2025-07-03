Российские военные уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника Вооруженных сил Украины из США Даниэля Александра Пола Вудс-Риза. Уточнялось, что военнослужащий находился в зоне боевых действий с 2022 года. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Согласно опубликованным данным, ВСУ оставили на поле боя многих наемников, среди них итальянец Мануэле Мамели, румын Штефан Данут-Кристиан Грека, француз Антуан Пьер Александр Анакойя, болгарин Владислав Цветанов Младенов, мексиканец Марио Альберто Лавер Мартинес из Икстепека и другие.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 2 июля, читайте в материале NEWS.ru.

На Западе заметили важный аспект конфликта на Украине

Конфликт на Украине достиг критической точки, что связано с действиями Вооруженных сил России и решением США приостановить поставки зенитных ракет Patriot, сообщают американские СМИ. По данным журналистов, Киев испытывает серьезную нехватку вооружений и личного состава, что негативно сказывается на ходе боевых действий на фронте.

Западные союзники Украины предполагают, что без срочного увеличения военной помощи правительство в Киеве может столкнуться с катастрофическими последствиями.

Российский военный рассказал о применении ВСУ запрещенного оружия

Выход Украины из Оттавской конвенции по запрету на производство и использование противопехотных мин ничего не изменит, так как ВСУ уже применяют запрещенные методы ведения боя, сообщил боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Малой. По его словам, украинские солдаты минируют поля и населенные пункты противопехотными минами при отступлении.

Он подчеркнул, что, несмотря на обязательства по конвенции, украинские военные использовали противопехотные мины на протяжении всей спецоперации. Решение Киева выйти из соглашения, по его мнению, лишь подтверждает этот факт.

Названы потери украинской армии за первую половину 2025 года

Вооруженные силы Украины потеряли более 265 тысяч военных убитыми и ранеными, а также около четырех тысяч единиц бронетехники за первую половину 2025 года. В июне потери составили около 45 тысяч человек, а за остальные пять месяцев — 222 тысячи.

Техника, утраченная ВСУ, включает 13 самолетов, 22 зенитно-ракетных комплекса, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 4 тысячи танков и бронемашин, более 6,7 тысячи орудий и минометов, почти 7,9 тысячи специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Подсчет составлялся по данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства.

Фото: Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев придумал новый способ выпрашивать оружие у США

Власти Киева изменили стратегию получения оружия от США, передают СМИ со ссылкой на источники. Теперь Украина хочет разрешение на закупки через Европу.

Правительство страны планирует заставить США отправлять больше оружия, попросив разрешить европейским странам закупать американское вооружение на собственные военные бюджеты. Однако пока ни одно государство не заключило договоренности по этому поводу. По словам одного из источников, для таких поставок необходимо одобрение США и сейчас обсуждаются детали.

Бойцы ВС РФ уничтожили более десятка военных ВСУ

Младший сержант Антон Падурин вместе с боевыми товарищами уничтожили более 10 украинских военнослужащих, обороняя занятый опорный пункт, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что штурмовое подразделение Падурина прорвало оборону ВСУ, закрепилось на позициях и удерживало их до подхода основных сил.

Согласно сведениям МО, младший сержант корректировал огонь российской артиллерии по позициям противника, что вынудило его отступить. Действия Падурина способствовали созданию условий для успешного продвижения российских войск, подчеркнули в министерстве.

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