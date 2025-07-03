Киев придумал новый способ выпрашивать оружие у США Politico: Киев придумал новую тактику для поставок оружия от США

Власти Киева изменили стратегию получения оружия от США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Теперь Украина хочет разрешение на закупки через Европу.

Власти планируют заставить США отправлять больше оружия, попросив разрешить европейским странам закупать американское вооружение на собственные военные бюджеты. Однако пока ни одно государство не заключило договоренности по этому поводу. По словам одного из источников, для таких поставок необходимо одобрение США, и сейчас обсуждаются детали.

Ранее Министерство обороны США приняло решение приостановить поставки определенных видов вооружений Украине. Речь идет о тысячах боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS, а также ЗРК Stinge и боеприпасах для ЗРК Patriot.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затянулось, так как возникли проблемы с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, разрешение кризиса в целом оказалось «сложнее, чем кажется».