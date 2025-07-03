Российские бойцы ликвидировали более десятка военных ВСУ в ближнем бою Минобороны России: бойцы ВС РФ уничтожили более десятка военных ВСУ

Гвардии младший сержант Антон Падурин вместе с боевыми товарищами уничтожили более десяти украинских военнослужащих, обороняя занятый опорный пункт, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что штурмовое подразделение Падурина прорвало оборону ВСУ, закрепилось на позициях и удерживало их до подхода основных сил.

Находясь в обороне, Антон Падурин с боевыми товарищами в ближнем бою уничтожили более десятка боевиков, — указали в МО РФ.

В ведомстве также отметили, что младший сержант корректировал огонь российской артиллерии по позициям противника, что вынудило его отступить. Действия Падурина способствовали созданию условий для успешного продвижения российских войск, подчеркнули в министерстве.

До этого стало известно о подвиге капитана Руслана Жвакина, который во время выполнения боевого задания на важном участке фронта возглавил атаку своей группы. Офицер уничтожил пулеметный расчет противника при помощи гранаты и захватил укрепленную позицию.

Ранее The Wall Street Journal написал, что российские войска численностью до 50 тысяч человек расположились в 20 километрах от Сум. По его данным, объем ВС РФ в этом районе примерно втрое превосходит количество войск противника. В Минобороны России эту информацию не комментировали.