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03 июля 2025 в 02:15

Российские бойцы ликвидировали более десятка военных ВСУ в ближнем бою

Минобороны России: бойцы ВС РФ уничтожили более десятка военных ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Гвардии младший сержант Антон Падурин вместе с боевыми товарищами уничтожили более десяти украинских военнослужащих, обороняя занятый опорный пункт, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что штурмовое подразделение Падурина прорвало оборону ВСУ, закрепилось на позициях и удерживало их до подхода основных сил.

Находясь в обороне, Антон Падурин с боевыми товарищами в ближнем бою уничтожили более десятка боевиков, — указали в МО РФ.

В ведомстве также отметили, что младший сержант корректировал огонь российской артиллерии по позициям противника, что вынудило его отступить. Действия Падурина способствовали созданию условий для успешного продвижения российских войск, подчеркнули в министерстве.

До этого стало известно о подвиге капитана Руслана Жвакина, который во время выполнения боевого задания на важном участке фронта возглавил атаку своей группы. Офицер уничтожил пулеметный расчет противника при помощи гранаты и захватил укрепленную позицию.

Ранее The Wall Street Journal написал, что российские войска численностью до 50 тысяч человек расположились в 20 километрах от Сум. По его данным, объем ВС РФ в этом районе примерно втрое превосходит количество войск противника. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

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