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03 июля 2025 в 05:58

Российский военный рассказал о применении ВСУ запрещенного оружия

ВСУ применяли запрещенное вооружение до выхода из Оттавской конвенции

Мины на дороге к селу Казачья Локня Курской области Мины на дороге к селу Казачья Локня Курской области Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Выход Украины из Оттавской конвенции по запрету на производство и использование противопехотных мин ничего не изменит, так как ВСУ уже применяют запрещенные методы ведения боя, сообщил РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Малой. По его словам, украинские солдаты минируют поля и населенные пункты противопехотными минами при отступлении.

Украина как применяла, так и будет применять данные запрещённые методы, — отметил боец.

Он подчеркнул, что несмотря на обязательства по конвенции, украинские военные использовали противопехотные мины на протяжении всей спецоперации. Решение Киева выйти из соглашения, по его мнению, лишь подтверждает этот факт.

До этого президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон, согласно которому страна выходит из Оттавской конвенции. Отмечается, что соответствующее решение было принято латвийскими властями в связи с «динамикой развития ситуации с региональной безопасностью».

Кроме того, сейм Польши подавляющим большинством голосов одобрил закон о денонсации Оттавской конвенции. За документ проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, воздержались трое. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, представляя законопроект, заявил, что этот шаг имеет решающее значение для региональной безопасности.

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