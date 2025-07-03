Названы потери ВСУ за первую половину 2025 года ТАСС: ВСУ потеряли более 265 тысяч бойцов за первую половину 2025 года

Вооруженные силы Украины потеряли более 265 тысяч военных убитыми и ранеными, а также около четырех тысяч единиц бронетехники за первую половину 2025 года, подсчитал ТАСС. В июне потери составили около 45 тысяч человек, а за остальные пять месяцев — 222 тысячи.

Техника, утраченная ВСУ, включает 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплекса, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 4 тысячи танков и бронемашин, более 6,7 тысячи орудий и минометов, почти 7,9 тысячи специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Подсчет составлялся по данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о ликвидации командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича, который был срочно переброшен под Сумы. Об этом также заявлял бригадный генерал Сергей Собко.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выразил мнение, что ликвидация Захаревича стала уроком для пришедших на южнорусские земли. Он добавил, что эта бригада ВСУ постоянно «получала по зубам» от российской армии.