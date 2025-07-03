«Переломный момент»: на Западе заметили важный аспект конфликта на Украине

«Переломный момент»: на Западе заметили важный аспект конфликта на Украине WP: конфликт на Украине достиг переломного момента из-за действий США

Конфликт на Украине достиг критической точки, что связано с действиями Вооруженных сил России и решением США приостановить поставки зенитных ракет Patriot, сообщает американская газета The Washington Post. По данным издания, Киев испытывает серьезную нехватку вооружений и личного состава, что негативно сказывается на ходе боевых действий на фронте.

Изнурительная война на Украине <…> достигла переломного момента в своей истории, — говорится в материале.

Западные союзники Украины предполагают, что без срочного увеличения военной помощи правительство в Киеве может столкнуться с катастрофическими последствиями, сказано в публикации.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие для ВСУ после прекращения помощи от США. По его словам, в ряду поставщиков могут оказаться Германия, Норвегия и Швеция.

До этого стало известно, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за истощения собственных запасов. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.