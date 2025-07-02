Наемников размазало под Одессой, ДРГ уничтожили: новости СВО вечером 2 июля

Армия России продолжает наступать на большинстве направлений специальной военной операции. Что об этом пишут военкоры, какова ситуация в зоне СВО вечером 2 июля, где беспилотники размазали иностранных наемников ВСУ, где под Курском уничтожили украинскую ДРГ?

Ситуация на фронтах СВО вечером 2 июля, где уничтожили ДРГ ВСУ

По информации политика и блогера Олега Царева, на Херсонском направлении значительных изменений нет.

«На Запорожском участке ВС РФ фактически заканчивают зачищать северную часть Каменского. Есть успехи и в Малиновке, которую также заканчивают зачищать. Наши штурмовики продвигаются вдоль русла реки Янчур на Полтавку. Выход к Успеновке лишит ВСУ связи с войсками, расположенными западнее Великой Новоселки», — говорится в публикации.

Царев сообщил, что на Угледарском направлении ВС РФ взламывают оборону противника в районе Шевченко, интенсивное сражение идет за Мирное и Поддубное, где атаки идут с юга и востока. В районе Червоной Зирки ВС РФ зачистили всю территорию до русла реки Мокрые Ялы, отметил политик.

«На Покровском фронте идут бои вдоль границы с Днепропетровщиной, но особых прорывов пока нет. Идет зачистка обширной территории от Орехово до Алексеевки, Зеленого Кута и Новоукраинки. В Муравке встречные бои, противник оказывает серьезное сопротивление. Южнее Удачного наши штурмовики продвигаются к западным окраинам села, чтобы перерезать дорогу на Молодецкое. На восточном фланге идут интенсивные бои в Разино и Новоторецком, а также в районе восточной окраины Федоровки», — пишет Царев.

По информации экс-депутата Верховной рады, западнее Торецка идет сражение за Яблоновку, оборона ВСУ начинает проседать, а севернее Торецка ВС РФ продвинулись севернее шахты им. Матроны Московской.

В Часове Яре инициатива на стороне ВС РФ: по оперативным данным, микрорайон Шевченко — за ВС РФ, которые выходят к Николаевке, — через нее проходит значительная часть снабжения ВСУ.

«На Купянском участке позиционные бои на северо-западном охвате Купянска. На Харьковском направлении ВС РФ используют, преимущественно, средства дальнего поражения, включая авиацию. На Сумском направлении не сообщалось об атаках в районе Теткино, а ВС РФ нанесли авиаудар по скоплениям противника на этом участке. В Юнаковке наши десантники ведут зачистку. Противник продолжает контратаковать, чтобы сдерживать продвижение ВС РФ. Восточнее, в районе курского села Горналь, были уничтожены две ДРГ ВСУ при попытке пересечь границу», — заключил блогер.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где наемников ВСУ размазало под Одессой

В ночь на 2 июля в районе Вилково Одесской области БПЛА уничтожили крупную группу наемников, которые тренировали высадки на побережье с моря, сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Одесская область, результаты удара по Вилково. Сегодня ночью „Герани“ ударили по Одесской области. Во множестве проливов и тысячах усадеб богатых людей разместились иностранные наемники ГУР. Тренируются для высадки в Крым, периодически ходят к вышкам, на [остров] Змеиный, пытаются высадиться на косы в юго-западной части Херсонской области. Набраны наемники из отборнейших одноразовых отбросов, в т. ч. из стран Латинской Америки. На вооружении у них состояли иностранные ПЗРК, ПТРК, пулеметы английского и швейцарского производства», — говорится в публикации.

По базе отработали ударные БПЛА, спутниковые снимки подтверждают попадание, пожар и последующую детонацию.

«Сегодня ночью по одной из таких баз прилетели наши ударные БПЛА. Спутниковые снимки NASA подтверждают сильный пожар и многократную детонацию боекомплекта. Ранее это подразделение торчало в другом месте в том районе, но их также согнали ударами „Гераней“. Фиг вам, а не высадка в Крым, гребни», — пишут авторы канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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