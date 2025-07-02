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02 июля 2025 в 20:00

Сына бойца СВО изнасиловали в детском лагере: что известно, детали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В лагере «Сосновый бор» Красноярского края группа подростков изнасиловала 10-летнего мальчика. Что об этом известно, что сейчас с ребенком?

Что известно об изнасиловании мальчика в детском лагере

Мать мальчика по имени Анна рассказала, что ребенка обездвижили силой, положили ему на голову подушку, после чего стянули штаны и стали засовывать бутылку из-под минеральной воды, сообщил «8 канал». После этого ребенка регулярно били, чтобы тот никому ничего не рассказал, а потом еще раз повторили издевательства.

Изначально мальчика лишили связи с родителями, но он все же смог позвонить бабушке.

«Он позвонил и сказал: „Бабушка, можете меня забрать? Мне страшно“», — сообщила Анна в комментарии RT.

По ее словам, ее сын с марта ходит в секцию по тайскому боксу, в детский лагерь он отправился с тренером и другими воспитанниками.

«Со временем начали цеплять моего ребенка, но о случившемся я узнала не сразу из-за того, что детям дают телефон раз в четыре дня», — сообщила женщина.

При этом ранее пострадавший мальчик рассказал об изнасиловании тренеру, но тот проигнорировал его.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У нас папа на СВО. Ваня рассказал тренеру о случившемся, но он просто отвел его обратно в комнату, где находились его обидчики. Сначала тренер все отрицал и говорил мне, что мальчик все придумал. Но после экспертизы просто молчит», — отметила Анна.

Медики констатировали у Вани повреждение прямой кишки. С извинениями и раскаянием к женщине обратились родители только одного из предполагаемых виновников случившегося.

Как накажут подростков, изнасиловавших мальчика в детском лагере

Подростки, которые надругались над 10-летним мальчиком в красноярском лагере, находятся дома, рассказал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что им не запрещено покидать жилище.

После окончания расследования опека может ходатайствовать, чтобы суд отправил насильников в центр временного содержания. При этом подчеркивается, что семьи этих подростков характеризуются положительно. Родителей не станут привлекать за неисполнение обязанностей по воспитанию, поскольку дети были в лагере и за них несли ответственность другие лица.

Пресс-служба Следственного комитета по региону при этом сообщила о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса (насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«25 и 27 июня 2025 года трое подростков 11 и 13 лет совершили в отношении 10-летнего ребенка иные насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

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