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02 июля 2025 в 18:25

Автомобили в России станут еще дороже? Что известно, увеличение утильсбора

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Минпромторге заявили о планах повысить утилизационный сбор для отдельных категорий транспортных средств. Что об этом известно, каких машин коснется увеличение утильсбора, правда ли, что автомобили в России станут еще дороже?

Что известно об увеличении утильсбора

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, повышение утильсбора планируется распространить на автомобили, которые ввозятся в Россию физическими лицами, мощностью от 160 лошадиных сил и выше.

Министр утверждает, что это позволит «дополнительно получить доходные источники, которые будут направлены в том числе на меры поддержки спроса». За счет этого в 2025 году планируется привлечь дополнительно 40–60 млрд рублей.

Сейчас физлица, которые самостоятельно ввозят в Россию иномарку в целях личного пользования с соблюдением налогового и таможенного законодательства, уплачивают утилизационный сбор по льготной ставке: 3,4 тыс. руб. — за новые машины возрастом до трех лет и 5,2 тыс. — за автомобили с пробегом, которые старше трех лет.

Алиханов заявил, что решение планируется принять в ближайшее время.

Что такое утильсбор, как он влияет на стоимость авто

Утильсбор представляет собой обязательный разовый платеж, взимаемый при ввозе или производстве транспортного средства на территории страны. Он проводится в целях обеспечения будущей переработки авто по окончании его срока службы и компенсации возможного экологического ущерба.

Утилизационный сбор платят импортеры при ввозе ТС из-за рубежа, производители — при выпуске ТС на территории России, покупатели — приобретая ТС, за которое ранее не был уплачен утильсбор.

Утильсбор платится только один раз за каждое транспортное средство. Без уплаты сбора невозможно поставить авто на учет и пользоваться им в России, размер сбора зависит от типа, возраста, объема двигателя и других характеристик транспортного средства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, сбор включается в цену нового автомобиля, купленного у официального дилера, но при самостоятельном ввозе машины из-за рубежа его нужно платить отдельно.

Утильсбор рассчитывается по формуле: базовая ставка х коэффициент. Базовая ставка составляет 20 тыс. руб. для легковых авто, 150 тыс. — для других ТС. Коэффициент зависит от возраста транспортного средства и объема двигателя. Например, утильсбор на легковое авто с объемом двигателя 1–2 литра возрастом до трех лет в 2025 году составит 667 400 руб.

Правда ли, что автомобили в России станут еще дороже

Автомобили, приобретаемые у дилеров, уже включают в цену полный утилизационный сбор, который значительно выше льготного. Поэтому повышение льготного сбора для физлиц при ввозе «под себя» не затрагивает напрямую дилерские цены на новые машины.

Основной рост цен у дилеров связан с увеличением коммерческих ставок утильсбора, они существенно выросли в 2025 году и уже включены в стоимость машин.

При этом повышение утильсбора для мощных автомобилей, ввозимых физлицами, во-первых, ограничивает серый импорт, когда такие ТС ввозились под видом личного пользования с целью обхода коммерческого сбора и дальнейшей перепродажи, и, во-вторых, может повлиять на рынок подержанных импортных авто, сделав их дороже и менее доступными, что в свою очередь может простимулировать спрос на новые машины у дилеров.

Таким образом, планируемое Минпромторгом повышение не приведет к значительному росту цен у официальных дилеров, где уже включены коммерческие ставки утильсбора.

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