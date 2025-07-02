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02 июля 2025 в 17:29

Раненный при атаке ВСУ китайский журналист вернулся к работе

Раненный при атаке ВСУ на Курскую область журналист Лу Юйгуан вернулся к работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Раненный при атаке ВСУ на Курскую область журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что вернулся к работе. Представитель СМИ Китая отметил, что украинские военные регулярно наносили удары по населенному пункту, в котором он снимал репортажи.

Послезавтра мне снимают швы. У меня все в порядке, я последние два дня продолжаю работать, — сказал Лу Юйгуан.

Инцидент с китайским журналистом произошел 26 июня. По версии следствия, FPV-дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на съемочную группу китайского телеканала Phoenix, в результате чего Лу Юйгуан получил ранение. Позднее стало известно, что журналист отказался от лечения на родине. Вопреки предложению своей компании, он предпочел остаться в российской больнице.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай был глубоко озабочен в связи с ранением журналиста Лу Юйгуана. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, у корреспондента была ушибленная рана теменной области и черепно-мозговая травма.

Россия
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