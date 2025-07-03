Алаудинов раскрыл, за что пленные ВСУ благодарят российских военных

Попавшие в плен солдаты Вооруженных сил Украины благодарят российских военных за вывод с передовой и спасение от сослуживцев, заявил в беседе с РИА Новости замначальника ГВПУ Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, большинство украинских пленных понимают, что их вывели из состояния постоянных боестолкновений.

Большая часть этих пленных, когда мы их берем и когда они понимают, что мы их реально вывели из этого состояния постоянных боестолкновений, что они остались живы, они в большинстве своем всегда говорят слова огромной благодарности, — отметил Алаудинов.

По его словам, пленные бывают «очень благодарны», так как вывести их с передовой «очень тяжело». Алаудинов уточнил, что «их же собратья» пытаются ликвидировать сослуживцев и «не дать им возможности попасть в плен».

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что заградотряды Вооруженных сил Украины убивают бойцов, которые пытаются сдаться в плен российской армии на Сумском направлении. По его словам, иначе случаи сдачи украинских солдат в плен приобрели бы массовый характер.