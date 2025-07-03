Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 10:36

Алаудинов раскрыл, за что пленные ВСУ благодарят российских военных

Алаудинов: пленные солдаты ВСУ благодарят российских военных за спасение

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Попавшие в плен солдаты Вооруженных сил Украины благодарят российских военных за вывод с передовой и спасение от сослуживцев, заявил в беседе с РИА Новости замначальника ГВПУ Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, большинство украинских пленных понимают, что их вывели из состояния постоянных боестолкновений.

Большая часть этих пленных, когда мы их берем и когда они понимают, что мы их реально вывели из этого состояния постоянных боестолкновений, что они остались живы, они в большинстве своем всегда говорят слова огромной благодарности, — отметил Алаудинов.

По его словам, пленные бывают «очень благодарны», так как вывести их с передовой «очень тяжело». Алаудинов уточнил, что «их же собратья» пытаются ликвидировать сослуживцев и «не дать им возможности попасть в плен».

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что заградотряды Вооруженных сил Украины убивают бойцов, которые пытаются сдаться в плен российской армии на Сумском направлении. По его словам, иначе случаи сдачи украинских солдат в плен приобрели бы массовый характер.

пленные
военнопленные
Апти Алаудинов
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.