Российские военные уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника Вооруженных сил Украины из США Даниэля Александра Пола Вудс-Риза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 3 июля?

Под Сумами ликвидирован иностранный наемник

Уточняется, что военнослужащий находился в зоне боевых действий с 2022 года. Минобороны России эту информацию не комментировало.

«Бойцами „Севера“ уничтожен американский наемник Daniel Alexander Paul Woods-Reese (Даниэль Александр Пол Вудс-Риз)», — рассказал собеседник агентства.

Названы потери ВСУ за первую половину 2025 года

Вооруженные силы Украины потеряли более 265 тысяч военных убитыми и ранеными, а также около четырех тысяч единиц бронетехники за первую половину 2025 года, подсчитал ТАСС. В июне потери составили около 45 тысяч человек, а за остальные пять месяцев — 222 тысячи.

Техника, утраченная ВСУ, включает 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплекса, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 4 тысячи танков и бронемашин, более 6,7 тысячи орудий и минометов, почти 7,9 тысячи специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Подсчет составлялся по данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства.

Российские бойцы ликвидировали более десятка военных ВСУ в ближнем бою

Гвардии младший сержант Антон Падурин вместе с боевыми товарищами уничтожили более десяти украинских военнослужащих, обороняя занятый опорный пункт, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что штурмовое подразделение Падурина прорвало оборону ВСУ, закрепилось на позициях и удерживало их до подхода основных сил.

«Находясь в обороне, Антон Падурин с боевыми товарищами в ближнем бою уничтожили более десятка боевиков», — указали в МО РФ.

В ведомстве также отметили, что младший сержант корректировал огонь российской артиллерии по позициям противника, что вынудило его отступить. Действия Падурина способствовали созданию условий для успешного продвижения российских войск, подчеркнули в министерстве.

Новая тактика ВС России в зоне СВО лишит Украину танков и самолетов

В зоне специальной военной операции российские военные начали использовать новую тактику, нацеленную на уничтожение топливных производственных объектов, сообщает Telegram-канал «РИА Катюша». Как отмечают авторы, если раньше удары по украинским НПЗ были единичными, то теперь их частота резко возросла. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным источника, российские войска начали интенсивно лишать противника мобильности. Эксперты отмечают: без дизельного топлива и бензина становится невозможным не только перемещение техники, но и снабжение войск боеприпасами, эвакуация раненых или переброска подкреплений на опасные участки фронта.

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