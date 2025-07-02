Новая тактика ВС России в зоне СВО лишит Украину танков и самолетов «РИА КАТЮША»: ВС РФ нацелились на уничтожение объектов по производству топлива

В зоне специальной военной операции российские военные начали использовать новую тактику, нацеленную на уничтожение топливных производственных объектов, сообщает Telegram-канал «РИА КАТЮША». Как отмечают авторы, если раньше удары по украинским НПЗ были единичными, то теперь их частота резко возросла. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным источника, российские войска начали интенсивно лишать противника мобильности. Эксперты отмечают: без дизельного топлива и бензина становится невозможным не только перемещение техники, но и снабжение войск боеприпасами, эвакуация раненых или переброска подкреплений на опасные участки фронта.

Хотя уничтожение НПЗ не оставит Украину полностью без топлива, последствия все же окажутся значительными, констатируют аналитики. Они полагают, что стране придется налаживать поставки ГСМ из Евросоюза, что усложнит логистику. Это приведет к перегрузке железнодорожных и автомобильных маршрутов, а высокие европейские цены на топливо в сочетании с расходами на транспортировку и распределение спровоцируют резкий рост стоимости ГСМ.

Ранее в Сети появились кадры удара по нефтеперерабатывающему заводу в украинском Кременчуге. Мощный пожар начался в зонах с резервуарами.