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Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 10:33

Удар по жилому дому, пожар, погибшие: как ВСУ атакуют Россию 3 июля

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 3 июля украинские беспилотники атаковали регионы России. Что известно о погибших и пострадавших, пожаре, сколько Минобороны РФ сбило БПЛА, в каких городах прогремели взрывы?

Что известно о налете БПЛА на Россию 3 июля

Минобороны России сообщило об уничтожении 69 беспилотников в ночь на 3 июля.

«27 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Воронежской области, 10 БПЛА – над территорией Липецкой области, восемь БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым», — сообщило ведомство.

Ночью Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве, который произошел в городе Харцызске на востоке Донецкой Народной Республики. Сообщалось об ударе по городу.

20 взрывов прогремели в Липецкой области. Жители рассказали, что хлопки прозвучали после крушения дронов ВСУ. В городе сработала тревожная сирена, а в небе длительное время были слышны звуки пролета беспилотных аппаратов. В результате атаки БПЛА частного дома погибла женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь.

«Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.

Опубликованы кадры мощных взрывов в Липецкой области, раздавшихся в результате ночной атаки украинских БПЛА. Голос за кадром отмечает, что беспилотники летят со стороны Воронежской области.

В Ельце Липецкой области БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома, написал в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, никто не по пострадал.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы», — отметил он.

На парковке завода в Ельце после атаки ВСУ вспыхнул пожар, отметил Артамонов. По его словам, сотрудники близлежащих цехов эвакуированы, никто не пострадал. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что целью ВСУ был завод ПАО «Энергия», который занимается производством химических источников тока.

«После падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце возник пожар. На данный момент огонь локализован», — написал Артамонов.

Один населенный пункт в Воронежской области временно остался без электроснабжения из-за последствий атаки ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном доме и квартире выбиты окна, пострадавших нет.

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Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 июля

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