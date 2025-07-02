Это предел! 200 жителей села требуют выгнать цыган после гибели подростка

В Саратовской области жители села вышли на стихийный митинг: сотни людей требуют выселения цыган. Поводом для общественного возмущения стало ДТП, в результате которого погиб 15-летний подросток. Мальчик на мопеде столкнулся с автомобилем одного из местных рома. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно о произошедшем

Трагедия произошла утром 1 июля в селе Подлесном Марксовского района. По информации региональной Госавтоинспекции, подросток на мопеде врезался к переднее крыло автомобиля Lada Vesta, за рулем которого находился 36-летний член местного цыганского табора. В результате аварии мальчик скончался.

В тот же день 200 жителей Подлесного устроили стихийный сход и потребовали разобраться в случившемся. При этом они жаждут наказания не только для водителя сбившей подростка машины, но и для всех остальных цыган, проживающих под Саратовом. Для урегулирования конфликта на место прибыли глава Марксовского района Дмитрий Романов, районный прокурор Николай Альков и начальник местного отдела МВД Дмитрий Даньшин. Собравшихся призвали соблюдать закон и воздержаться от насильственных действий.

Дмитрий Романов, посетивший семью погибшего подростка, отметил, что подобные собрания не могут утешить родителей мальчика. Он пообещал тщательно рассмотреть все жалобы жителей в рамках правового поля, проверить соблюдение миграционного законодательства и доложить о ситуации губернатору области Роману Бусаргину.

Роман Бусаргин Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

После встречи с представителями власти жители села написали коллективное заявление о противоправных, по их мнению, действиях членов цыганской общины. Позднее пресс-служба областного МВД сообщила, что в отношении водителя Lada Vesta 1989 года рождения было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчину задержали.

Жительница Подлесного Виктория рассказала NEWS.ru, что погибший мальчик был очень добрым. В этом году он окончил 9-й класс. Подросток посещал театральный кружок. Похороны пройдут в четверг, 3 июля.

Почему местные жители недовольны цыганами

Местные жители пожаловались полицейским, что представители цыганской общины ведут себя агрессивно по отношению к ним, торгуют наркотиками, «селятся по 50 человек в квартирах», ездят на машинах без водительских прав. Также, по мнению жителей села, они безосновательно имеют социальные льготы. Особое негодование вызвало то, что члены табора не участвуют в военной операции на Украине.

Как сообщила в беседе с NEWS.ru местная жительница Виктория, весь поселок возмущен случившимся. По словам женщины, после трагедии цыгане уехали в неизвестном направлении, не выдержав общественного натиска. Она добавила, что администрация пообещала выселить тех, у кого нет прописки, и установить на улицах камеры наблюдения.

«В нашем поселке очень много цыган. Они живут тут еще с моего детства, ведут обычный для себя образ жизни — постоянно попрошайничают, но умудряются при этом снимать дома в поселке. Мало кто из них хоть когда-нибудь ходил на работу. Думаю, воруют», — пояснила Виктория.

По ее словам, местных жителей давно пугало такое соседство. Виктория рассказала, что некоторые цыгане распространяли наркотики, нарушали правила дорожного движения, кто-то даже садился за руль, не имея водительских прав. Люди постоянно жаловались в администрацию.

Фото: Vadim Ghirda/AP/TASS

«Они каждый год кого-то сбивали. И сейчас, испугавшись самосуда, уехали. Но еще могут вернуться», — заметила Виктория.

Также ситуация в Подлесном активно обсуждается в соцсетях. Например, Ирина Игонина подтвердила, что нынешняя авария — не первая на счету местных цыган. По ее словам, ДТП со смертельным исходом, которые учиняли представители «этой этнической группы», уже случались, но виновники избегали ответственности. По ее словам, в соседнем селе они сбили на машине девочку.

«Если и в этот раз откупятся, это уже за гранью! Терпение у людей не беспредельное», — высказалась она.

Почему в поселке возникла проблема с цыганами

Член СПЧ Кирилл Кабанов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что безнаказанность цыган под Саратовом может быть обусловлена коррупцией. Он предположил, что она часто возникает в местах образования этнических анклавов.

«Где появляются этнические анклавы, диаспоры, там коррупция. В первую очередь они покупают низовые правоохранительные органы. Это вызывает дисбаланс в правовой системе и негативную реакцию. Поэтому мы и говорим, что на сегодняшний момент наши граждане должны иметь приоритетное право по защите. И это очень важно», — считает Кабанов.

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