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Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 07:42

Пожар начался на территории предприятия в Ельце после атаки БПЛА

Артамонов: на парковке предприятия в Ельце после атаки ВСУ вспыхнул пожар

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На парковке предприятия в Ельце после атаки ВСУ вспыхнул пожар, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники близлежащих цехов эвакуированы, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

После падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце возник пожар. На данный момент огонь локализован, — написал Артамонов.

Ранее губернатор заявил, что беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Он отметил, что никто не пострадал.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили в регионе более пяти дронов ВСУ. В результате падения частей одного из сбитых БПЛА в Воронеже была повреждена кровля частного дома.

В то же время пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины попытались атаковать пять регионов: Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Курскую области, а также Крым.

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