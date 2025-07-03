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03 июля 2025 в 01:54

Baza сообщила, что в Харцызске на востоке ДНР произошел взрыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Baza сообщил, что в городе Харцызске на востоке Донецкой Народной Республики произошел сильный взрыв. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

В материале говорится, что по городу был нанесен удар. Также указано, что днем в среду, 2 июля, вблизи Житомира прогремели два мощных взрыва. Местная администрация сначала сообщила, что взрывы произошли на заправке, однако потом заявила, что они прогремели на складах одного из промышленных предприятий.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. Как он отметил, на месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинский беспилотник взорвался в городе Шебекино. По его словам, БПЛА нанес ущерб местной инфраструктуре. Глава региона добавил, что взрыв дрона повредил один автомобиль. Кроме того, по городу выпустили несколько снарядов, которые повредили три грузовика и автомобиль на территории одного из предприятий.

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