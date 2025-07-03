Взрывы в Одессе и Киеве, штурмовиков «обнулили»: новости из зоны СВО 3 июля

Взрывы в Одессе и Киеве, штурмовиков «обнулили»: новости из зоны СВО 3 июля

Российские войска продолжают наступать на ряде направлений спецоперации, сообщают военкоры. Что известно об изменениях на фронтах СВО утром 3 июля, как проходят бои в Часове Яре, какие удары были нанесены по объектам в Киеве и Одессе, где «обнулили» группу штурмовиков?

«Два майора»

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что российские ударные БПЛА поражали цели в Одессе, Киеве, Черниговской области.

«На Курском участке границы на Теткинском и Глушковском направлениях враг не оставляет попыток прорваться через границу. Из Бессаловки штурмовая группа ВСУ пыталась пробиться, встречена стрелковым огнем и комплексным ударом. На Сумском направлении враг тянет резервы. За сутки группировка войск «Север» сообщает об 11 контратаках ВСУ, идут тяжелые бои. В Белгородской области в районе села Чайки FPV-дрон атаковал автомобиль, пострадали два человека. В Шебекино в результате удара ВСУ ранен мирный житель», — говорится в публикации.

В Часове Яре и в районе Ступочек продолжаются тяжелые бои, враг намерен сдерживать наши войска и не допустить открытия дороги на Константиновку, отмечают авторы канала.

«На Константиновском направлении ВСУ пытались выслать через лесопосадки пехоту во фланг нашим подразделениям, наступающим на Яблоновку. При попытке врага закрепиться у поворота на Степановку живая сила ВСУ уничтожена дронами. На Запорожском фронте ВС России продвигаются в центральной части Каменского, продолжают штурм населенного пункта севернее реки Янчекрак. Идут тяжелые бои», — сообщает «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

WarGonzo

По данным WarGonzo, на Запорожском фронте ВС РФ расширяют зону контроля в Каменском, в районе Малой Токмачки и в Щербаках сообщается об активизации боев.

«Донецкий фронт. ВС РФ продолжают вести наступательные действия на нескольких направлениях. Противник перебрасывает резервы, на некоторых участках бои носят встречный характер. Российские войска расширили зону контроля в районе Дачного в Днепропетровской области», — пишут авторы канала.

На Часовоярском направлении российские войска продолжают выбивать противника с позиций в городе, бои идут в южном микрорайоне. Кроме того, ВС РФ продвинулись в Николаевке, идут бои в районе Ступочек.

«Сумское направление. Здесь ВСУ по прежнему продолжают попытки атаковать позиции ВС РФ в приграничье, но успеха добиться не могут. Более того, ВС РФ смогли расширить зону контроля в районе Теткино. В Сумской области идут бои на нескольких участках, украинские войска активно проводят контратаки, но, несмотря на это, ВС РФ не встали в глухую оборону и тоже атакуют позиции ВСУ. Есть сведения об очередных тактических успехах российских войск в Юнаковке, но они нуждаются в проверке», — заключает WarGonzo.

Ранее NEWS.ru писал, что на Сумском направлении почти в полном составе без вести пропала 2-я штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины. Информацию подтверждают родные и близкие исчезнувших военных.

«Родные и близкие вэсэушников 425-го ОШП в свою очередь сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе пропала без вести 2-я штурмовая рота данного подразделения», — сообщил источник.

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