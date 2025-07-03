Мощный взрыв во время налета дронов ВСУ на Липецкую область попал на видео

Мощный взрыв во время налета дронов ВСУ на Липецкую область попал на видео Опубликованы кадры взрыва в Липецкой области в результате атаки БПЛА ВСУ

Telegram-канал Baza опубликовал кадры мощных взрывов в Липецкой области, раздавшихся в результате ночной атаки украинских БПЛА. Авторы отмечают, что местные жители насчитали не менее 20 взрывов.

По словам очевидцев, система противовоздушной обороны отразила налет БПЛА — на видео попал момент уничтожения дронов. Голос за кадром отмечает, что беспилотники летят со стороны Воронежской области.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе. По его словам, есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь.

До этого в Воронежской области силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ, заявил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения частей одного из сбитых дронов в Воронеже была повреждена кровля частного дома.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинский беспилотник взорвался в городе Шебекино. БПЛА нанес ущерб местной инфраструктуре. Глава региона добавил, что взрыв дрона повредил один автомобиль.