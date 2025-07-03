Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 09:15

Штурмовая рота ВСУ пропала без вести на одном из направлений СВО

ТАСС: штурмовая рота ВСУ пропала без вести на Сумском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

На Сумском направлении почти в полном составе без вести пропала 2-я штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. По его словам, информацию подтверждают родные и близкие исчезнувших военных.

Родные и близкие вэсэушников 425-го ОШП в свою очередь сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе пропала без вести 2-я штурмовая рота данного подразделения, — заявил собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что из-за больших потерь ВСУ на Сумское направление переброшено спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Артан». Это формирование действует в составе штурмовых групп. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что в районе Яблоновки Сумской области был полностью ликвидирован личный состав танковой роты ВСУ. В операции по уничтожению противника принимали участие российские военные группировки «Север». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВСУ
Сумская область
штурмовики
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу обратно в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара 40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Адвокат семьи Яниса Тиммы сделала громкое заявление о Седоковой
Военные базы в Британии решили защитить табличкой и забором
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.