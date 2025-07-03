Штурмовая рота ВСУ пропала без вести на одном из направлений СВО

Штурмовая рота ВСУ пропала без вести на одном из направлений СВО ТАСС: штурмовая рота ВСУ пропала без вести на Сумском направлении

На Сумском направлении почти в полном составе без вести пропала 2-я штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. По его словам, информацию подтверждают родные и близкие исчезнувших военных.

Родные и близкие вэсэушников 425-го ОШП в свою очередь сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе пропала без вести 2-я штурмовая рота данного подразделения, — заявил собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что из-за больших потерь ВСУ на Сумское направление переброшено спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Артан». Это формирование действует в составе штурмовых групп. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что в районе Яблоновки Сумской области был полностью ликвидирован личный состав танковой роты ВСУ. В операции по уничтожению противника принимали участие российские военные группировки «Север». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.