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Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 10:30

Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Рыльск

Хинштейн: в результате атаки ВСУ на Рыльск повреждены два частных дома

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В результате атаки ВСУ на Рыльск повреждены два частных дома, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он пояснил, что там выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Врио главы региона добавил, что также перебита линия интернета. Никто из местных жителей не пострадал.

В результате повреждены два частных дома по улицам Иркутская и Болотникова: выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля, забор и хозпостройки, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе. Он добавил, что есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь.

До этого в Воронежской области силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ, заявил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения частей одного из сбитых дронов в Воронеже была повреждена кровля частного дома.

В то же время пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины попытались атаковать пять регионов: Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Курскую области, а также Крым.

Россия
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Александр Хинштейн
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