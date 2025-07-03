Зафиксирован массовый сбой в работе «ВКонтакте», следует из данных сервиса Downdetector. Проблемы с доступом к соцсети возникли в 31 городе. За последний час поступило более 1893 жалоб от пользователей. Также отмечены проблемы с доступом к Twitter и порталу «VK Видео».

Неполадки возникли у жителей Магаданской области (5%), Санкт-Петербурга (3%), Ярославской и Вологодской областей (по 2%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (2%). Больше всего жалуются на сбой сайта (70%). Также фиксируется сбой мобильного приложения (15%), сбой личного кабинета (8%), оповещения (2%), общий сбой (2%).

До этого, по данным на 3 июля, на YouTube поступило 63 жалобы, в предыдущие сутки — 259. Больше всего обращений идет из Москвы — 12% от общего числа. Далее следуют Челябинская и Самарская области — по 11%, Забайкальский край — 7%, Новосибирская, Ростовская области, Башкортостан, Санкт-Петербург — по 5%.

Ранее «ВКонтакте» заняла первое место среди социальных сетей в России по количеству публикаций, достигнув 344,1 млн постов. Соцсеть также обогнала конкурентов по числу активных авторов, которых насчитывается 20,3 млн за март 2025 года.