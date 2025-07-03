Погода в Москве 3–6 июля: знойная жара начнет плавить асфальт?

В Центральную Россию после двухнедельного забвения возвращается лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ждать ли знойной жары, от которой будет плавиться даже асфальт?

Какая погода будет в Москве с 3 по 6 июля

По словам Тишковца, в течение четверга, 3 июля, синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 4–9 м/с. Температура воздуха — плюс 24–26 градусов, в Подмосковье — 22–27 градусов летнего тепла.

Его коллега Михаил Леус отметил, что дождливый циклон, который был в Москве последние две недели, уходит в районы Средней Волги. Уже сегодня погода начинает меняться.

Он отметил, что 3 июля столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла. Что касается других дней во второй половине недели, то в пятницу и субботу, 4 и 5 июля, в столице ожидается прохладная погода без осадков. В воскресенье, 6 июля, также обойдется без дождей, а температура составит чуть более плюс 20 градусов.

«С началом новой недели нас вновь ждет несколько дней 25-градусного тепла», — добавил синоптик.

Тишковец успокоил, что таких провалов холода в текущем сезоне больше не будет, наступает нормальная для средней полосы России погода. Однако всплески жары в европейской части России ожидаются только во второй декаде июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Распределение температуры в европейской части страны показывает, что в целом температура в июле будет близка к норме. В первой декаде прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы. Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды», — заявил метеоролог.

Купаться в водоемах Москвы пока будет холодно, к следующей неделе температура воды существенно не повысится, предупредил Вильфанд.

«Температура воды в Москве сейчас невысокая, 17 градусов. Купальный сезон прервался, был период, когда температура была 20–22 градуса. И к следующей неделе, конечно, температура воды даже до 20 градусов не повысится», — пояснил он.

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