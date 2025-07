Королевская семья Британии: новости, что Миддлтон рассказала о раке

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после проблем со здоровьем и рассказала о раке, сообщило издание Daily Mail. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 3 июля?

Что Миддлтон рассказала о раке

Кейт посетила центр поддержки онкологических больных при больнице в британском городе Колчестер, графство Эссекс.

Миддлтон впервые появилась на публике после неожиданной отмены визита на скачки в Аскоте — одно из важнейших светских событий года. Согласно официальному объяснению, ее непродолжительное исчезновение было связано с новыми проблемами со здоровьем.

Во время визита в Колчестер Кейт встретилась с пациентами и рассказала о завышенных ожиданиях, с которыми сталкиваются люди после завершения лечения от рака. По ее словам, все рассчитывают, что после окончания терапии больной сразу же вернется к нормальной жизни, хотя в действительности это невозможно.

Также принцесса Уэльская поделилась личным опытом борьбы с болезнью. Она призналась, что во время своего выздоровления пробовала иглоукалывание — традиционную китайскую медицинскую практику. Иглоукалывание не имеет научного обоснования, а его эффективность не подтверждена.

В сентябре 2024 года Миддлтон объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях. Позднее стало известно, что болезнь протекала тяжелее, чем сообщалось. Источник рассказал, что здоровье супруги наследника британского престола серьезно пошатнулось еще до операции. Затем она много месяцев проходила химиотерапию. Чтобы упростить введение лекарств, женщине в грудь имплантировали порт-систему, писал Daily Mail.

Кейт Миддлтон Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Как Маркл обманула покупателей

Стало известно, что дорогие джемы супруги принца Гарри Меган Маркл, которые она продает под брендом As Ever, на самом деле производятся на промышленном предприятии в США.

По данным Daily Mail, несмотря на маркетинговую кампанию, позиционирующую джемы как «вдохновленные рецептом, который Меган создала на своей домашней кухне», их делают на фабрике компании The Republic of Tea в Иллинойсе — в трех тысячах километров от особняка герцогини Сассекской в Монтесито. Баночка малинового джема As Ever стоит £6,5 (около 750 рублей), а мед с апельсиновым цветом — £20 (примерно 2300 рублей).

Поклонники поверили в легенду о домашнем джеме после трогательного видео Маркл в соцсетях, где четырехлетняя Лиллибет хвалит «красивый» джем, стоящий на плите в кастрюле. Однако выяснилось, что рецепт лишь адаптировали для массового производства. Компания-производитель также выпускает тематические джемы по мотивам сериала «Бриджертоны» и чаи As Ever, которые стоят в три раза дороже аналогов. Многие поклонники Меган были разочарованы, когда секрет джемов был раскрыт таким обескураживающим образом.

