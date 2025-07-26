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26 июля 2025 в 03:09

В Турции оценили перспективы новой встречи делегаций России и Украины

Фидан: у делегаций России и Украины есть желание достигнуть консенсуса

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле желают достичь консенсуса по военному конфликту, сообщил в интервью телеканала NTV министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, несмотря на разные позиции сторон, есть принципиальное соглашение о необходимости встречи лидеров России и Украины.

Я вижу их желание прийти к консенсусу, хотя сейчас обсуждения идут медленно. Я верю, что возможно будет достичь промежуточного решения, если переговоры продолжатся так же, — отметил глава ведомства.

Ранее эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко сообщил, что российские представители в ходе третьего раунда диалога озвучили украинским делегатам три основных требования Москвы, которыми являются нейтралитет Киева и его отказ от вступления в НАТО, признание новых регионов РФ и снятие санкций. РФ никогда не откажется от этих условий, считает он.

Кроме того, источник информировал, что решение по поводу четвертого раунда российско-украинских переговоров в настоящий момент принято не было. Для этого необходимо выполнение новых соглашений, пояснил он.

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Турция
Хакан Фидан
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