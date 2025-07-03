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03 июля 2025 в 10:57

Погода в Москве в четверг, 3 июля: град, смерч и ливень застанут врасплох?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Центральную Россию после двухнедельного забвения возвращается лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в четверг, 3 июля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Град, смерч и ливень застанут жителей врасплох?

Какая погода в Москве сегодня, 3 июля

По словам Тишковца, с утра 3 июля на термометрах в столице уже нормальные плюс 16 градусов. Солнечно, небосвод лишь на 40% прикрыт высококучевыми облаками выше 2500 м. Без осадков. Атмосферное давление — 744,7 мм рт. ст.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, 4–9 м/с. Температура воздуха плюс 24–26 градусов, в Подмосковье — 22–27 градусов летнего тепла. Атмосферное давление немного подрастет и составит 746 мм рт. ст., что практически соответствует норме», — сообщил синоптик.

По словам коллеги Тишковца — Михаила Леуса, в последнее время погода в Москве соответствовала норме конца сентября.

«Учитывая дожди, облака и неприятный ветер, мы побывали практически в осени. Уже сегодня погода начинает меняться, этот дождливый циклон уходит в районы Средней Волги. Атмосферное давление уже растет, на небе виднеются прояснения, дожди будут кратковременными», — сказал Леус «Радио 1».

Он отметил, что в четверг столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла. Что касается других дней во второй половине недели, то в пятницу и субботу, 4 и 5 июля, в столице ожидается прохладная погода без осадков. В воскресенье также обойдется без дождей, а температура составит чуть более плюс 20 градусов.

«С началом новой недели нас вновь ждет несколько дней 25-градусного тепла», — добавил синоптик.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 3 июля

В четверг через Санкт-Петербург проходит теплый атмосферный фронт, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Так что сегодня в Северной столице будет очень тепло, максимальная температура составит плюс 26–28 градусов.

«Осадков пока нет, а холодный атмосферный фронт приблизится к Санкт-Петербургу только в самом конце дня — начале ночи. Там уже будут и кратковременные дожди, и грозы даже вероятны, и усиление ветра», — написал синоптик.

Колесов добавил, что 4 июля погода ухудшится.

«Циклон смещается через Финляндию и Карелию, так что Санкт-Петербург окажется в его южной, а затем в тыловой части. Циклон достаточно активный, а главное, с большими перепадами атмосферного давления и значительной адвекцией холода в районе Ленинградской области», — рассказал он.

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