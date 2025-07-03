Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 июля 2025 года

Наступило 3 июля 2025 года и принесло нам новые поводы для праздника. В России сегодня можно поздравлять тех, кто следит за порядком на дорогах, а на Кубе — присоединиться к самому красочному фестивалю года. Почему сегодня нельзя тратить деньги и какие еще есть торжества в третий день второго месяца лета — узнаете в нашей новой статье.
Какие праздники отмечают сегодня в России и мире
3 июля в нашей стране поздравляют сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Этим людям мы обязаны понятным и безопасным движением на дорогах. Такое подразделение появилось в СССР еще в 1936 году, но официальный праздник гаишники получили лишь в 2009-м, уже при российском правительстве. Сегодня особо отличившиеся сотрудники получат награды и благодарности, а другие их коллеги смогут насладиться праздничными концертами.
А еще сегодня свой праздник отмечают сразу два российских региона — Республика Алтай и Республика Хакасия. 3 июля 1992 года они стали отдельными субъектами в составе нашей страны. Оба эти региона находятся среди уникальной природы — их точно стоит посетить, чтобы насладиться незабываемыми пейзажами.
День независимости 3 июля празднует Белоруссия. Дата торжества совпадает с днем, когда советские войска освободили Минск от оккупации фашистов в 1944 году. Сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия: концерты, выставки, мастер-классы и народные гулянья.
На Кубе сегодня стартует самый главный в стране красочный карнавал — Фестиваль огней. Эпицентром торжества станет город Сантьяго-де-Куба — его улицы заполонят танцоры, певцы, музыканты и художники. Кульминацией праздника будет традиционное массовое шествие с факелами. Однако это не просто зрелищное шоу, а способ сохранить и нести через года народные традиции и культурные особенности.
Необычные праздники и памятные события
3 июля отмечают и необычные праздники — например, Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Это событие призвано напомнить людям о глобальном кризисе отходов, из-за которого наша планета рискует стать непригодной к проживанию.
Привычные нам пластиковые пакеты только на первый взгляд кажутся безобидными. На самом деле после попадания на свалки они гниют сотни лет и отравляют все живое вокруг — землю, воду и воздух. Поэтому пусть сегодня будет тот самый день, когда вы купите себе многоразовый шопер или авоську ради спасения окружающей среды!
Какие еще необычные праздники отмечают сегодня:
День благодарности воздушному кондиционеру;
Международный день бросания камня;
День шоколадных вафель;
День игристого вина.
Церковные и религиозные праздники сегодня
3 июля православная церковь чтит святого Глеба Владимирского, покровителя города Владимира. Он приходился сыном князю Андрею Боголюбскому и прожил очень праведную, но короткую жизнь. С 12 лет юноша интересовался Священным Писанием, любил общаться с монахами и в целом вел достаточно аскетичный образ жизни. В 20 лет Глеб Андреевич погиб, а останки его погребли в Богородицкой соборной церкви и признали чудотворными. Это свойство мощей подтвердил позднее российский император Павел I.
Народные приметы 3 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день
Во времена Древней Руси 3 июля называли Мефодием Перепелятником. В это время на хлебные поля начинали слетаться перепелки — это значило, что пришла пора собирать урожай. Люди стремились подстрелить хотя бы одну такую птичку, чтобы заполучить благополучие до следующего лета. Благоприятными считались также участие в сенокосе, наблюдение за растущим хлебом и занятия финансовыми делами.
Чего нельзя делать 3 июля:
тратить накопления — к бедности;
играть с огнем или шуметь в поле — к неудачному урожаю;
обижать перепелок и охотников — к разладу в семье.
Погодные приметы по народному календарю в этот день:
много перепелок в поле — к обильному урожаю;
паук плетет паутину — к благодатной погоде;
муравьи прячутся — к ненастью;
крик лебедей — к плохой погоде.
Памятные даты и события: что произошло 3 июля в разные годы
В 1928 году в США начали продавать первые в мире телевизоры. Устройства выпускала компания Visionette, а приобрести их можно было за 75 долларов.
В 1941 году глава советского правительства Иосиф Сталин впервые с начала Великой Отечественной войны обратился к народу по радио. Позже текст его выступления опубликовали в газете «Правда».
В 1964 году в США положили конец дискриминации по цвету кожи или происхождению — в стране приняли знаменитый Закон о гражданских правах.
3 июля Иосиф Сталин впервые с начала Великой Отечественной войны обратился к народу
Этот день в истории: кто родился и кто умер 3 июля
В этот день появились на свет:
- Рамон Гомес де ла Серна (1888 год) — известный испанский писатель, драматург и яркий представитель авангардизма;
- Том Круз (1962 год) — знаменитый американский актер, трижды удостоенный премии «Золотой глобус». Он известен по ролям в фильмах «Миссия невыполнима», «Ванильное небо» и «Магнолия»;
- Родион Газманов (1981 год) — российский певец и сын народного артиста России Олега Газманова.
В этот день мир покинули:
- Джон Белл Хетчер (1904 год) — американский ученый-палеонтолог. Именно он открыл для человечества существование трицератопсов;
- Джим Моррисон (1971 год) — культовый американский музыкант, лидер рок-группы The Doors;
- Паоло Вилладжо (2017 год) — итальянский актер, режиссер и сценарист в жанре комедии. Он получил известность за демонстрацию в ироничном ключе современных проблем в обществе.
Именины и дни ангела 3 июля: кого не забыть поздравить
Не забудьте поздравить с днем ангела Анатолия, Гиацинта, Фому, Андрея, Глеба, Инну, Луку, Наума, Римму и Пинну.