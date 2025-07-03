Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 июля 2025 года

Наступило 3 июля 2025 года и принесло нам новые поводы для праздника. В России сегодня можно поздравлять тех, кто следит за порядком на дорогах, а на Кубе — присоединиться к самому красочному фестивалю года. Почему сегодня нельзя тратить деньги и какие еще есть торжества в третий день второго месяца лета — узнаете в нашей новой статье.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире

3 июля в нашей стране поздравляют сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Этим людям мы обязаны понятным и безопасным движением на дорогах. Такое подразделение появилось в СССР еще в 1936 году, но официальный праздник гаишники получили лишь в 2009-м, уже при российском правительстве. Сегодня особо отличившиеся сотрудники получат награды и благодарности, а другие их коллеги смогут насладиться праздничными концертами.

А еще сегодня свой праздник отмечают сразу два российских региона — Республика Алтай и Республика Хакасия. 3 июля 1992 года они стали отдельными субъектами в составе нашей страны. Оба эти региона находятся среди уникальной природы — их точно стоит посетить, чтобы насладиться незабываемыми пейзажами.

День независимости 3 июля празднует Белоруссия. Дата торжества совпадает с днем, когда советские войска освободили Минск от оккупации фашистов в 1944 году. Сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия: концерты, выставки, мастер-классы и народные гулянья.

На Кубе сегодня стартует самый главный в стране красочный карнавал — Фестиваль огней. Эпицентром торжества станет город Сантьяго-де-Куба — его улицы заполонят танцоры, певцы, музыканты и художники. Кульминацией праздника будет традиционное массовое шествие с факелами. Однако это не просто зрелищное шоу, а способ сохранить и нести через года народные традиции и культурные особенности.

3 июля во всем мире празднуют Международный день отказа от пластика Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitri Maruta/Global Look Press

Необычные праздники и памятные события

3 июля отмечают и необычные праздники — например, Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Это событие призвано напомнить людям о глобальном кризисе отходов, из-за которого наша планета рискует стать непригодной к проживанию.

Привычные нам пластиковые пакеты только на первый взгляд кажутся безобидными. На самом деле после попадания на свалки они гниют сотни лет и отравляют все живое вокруг — землю, воду и воздух. Поэтому пусть сегодня будет тот самый день, когда вы купите себе многоразовый шопер или авоську ради спасения окружающей среды!

Какие еще необычные праздники отмечают сегодня:

День благодарности воздушному кондиционеру;

Международный день бросания камня;

День шоколадных вафель;

День игристого вина.

Церковные и религиозные праздники сегодня

3 июля православная церковь чтит святого Глеба Владимирского, покровителя города Владимира. Он приходился сыном князю Андрею Боголюбскому и прожил очень праведную, но короткую жизнь. С 12 лет юноша интересовался Священным Писанием, любил общаться с монахами и в целом вел достаточно аскетичный образ жизни. В 20 лет Глеб Андреевич погиб, а останки его погребли в Богородицкой соборной церкви и признали чудотворными. Это свойство мощей подтвердил позднее российский император Павел I.

Народные приметы 3 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день

Во времена Древней Руси 3 июля называли Мефодием Перепелятником. В это время на хлебные поля начинали слетаться перепелки — это значило, что пришла пора собирать урожай. Люди стремились подстрелить хотя бы одну такую птичку, чтобы заполучить благополучие до следующего лета. Благоприятными считались также участие в сенокосе, наблюдение за растущим хлебом и занятия финансовыми делами.

3 июля в народе начинали собирать урожай Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чего нельзя делать 3 июля:

тратить накопления — к бедности;

играть с огнем или шуметь в поле — к неудачному урожаю;

обижать перепелок и охотников — к разладу в семье.

Погодные приметы по народному календарю в этот день:

много перепелок в поле — к обильному урожаю;

паук плетет паутину — к благодатной погоде;

муравьи прячутся — к ненастью;

крик лебедей — к плохой погоде.

Памятные даты и события: что произошло 3 июля в разные годы

В 1928 году в США начали продавать первые в мире телевизоры. Устройства выпускала компания Visionette, а приобрести их можно было за 75 долларов.

В 1941 году глава советского правительства Иосиф Сталин впервые с начала Великой Отечественной войны обратился к народу по радио. Позже текст его выступления опубликовали в газете «Правда».

В 1964 году в США положили конец дискриминации по цвету кожи или происхождению — в стране приняли знаменитый Закон о гражданских правах.

3 июля Иосиф Сталин впервые с начала Великой Отечественной войны обратился к народу Фото: Russian Look/Global Look Press

Этот день в истории: кто родился и кто умер 3 июля

В этот день появились на свет:

Рамон Гомес де ла Серна (1888 год) — известный испанский писатель, драматург и яркий представитель авангардизма;

Том Круз (1962 год) — знаменитый американский актер, трижды удостоенный премии «Золотой глобус». Он известен по ролям в фильмах «Миссия невыполнима», «Ванильное небо» и «Магнолия»;

Родион Газманов (1981 год) — российский певец и сын народного артиста России Олега Газманова.

В этот день мир покинули:

Джон Белл Хетчер (1904 год) — американский ученый-палеонтолог. Именно он открыл для человечества существование трицератопсов;

Джим Моррисон (1971 год) — культовый американский музыкант, лидер рок-группы The Doors;

Паоло Вилладжо (2017 год) — итальянский актер, режиссер и сценарист в жанре комедии. Он получил известность за демонстрацию в ироничном ключе современных проблем в обществе.

Именины и дни ангела 3 июля: кого не забыть поздравить

Не забудьте поздравить с днем ангела Анатолия, Гиацинта, Фому, Андрея, Глеба, Инну, Луку, Наума, Римму и Пинну.