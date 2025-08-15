Стало известно, пострадал ли дом Киркорова от загоревшегося участка рядом

Особняк певца Филиппа Киркорова в Красногорске не пострадал после пожара, произошедшего на соседнем участке, заявила представитель артиста Екатерина Успенская. Она подтвердила факт возгорания дома поблизости, но отметила, что никакой опасности нет, передает «Газета.Ru». Заявление было сделано на фоне сообщений российских СМИ о том, что пылающий огонь может перекинуться на участок российского эстрадного исполнителя.

Нет риска, что [пожар] перекинется [на участок певца]. Под контролем. Помогают соседям, — прокомментировала Успенская.

Ранее сообщалось, что певец приобрел эту недвижимость за $12 млн (960 млн рублей). Пожар охватил мансарду и кровлю на площади 600 квадратных метров и был потушен силами 20 пожарных и четырех единиц техники.

До этого сообщалось, что компания Филиппа Киркорова ООО «Филипп Киркоров корпорейшн» прекратила свою деятельность. По некоторым данным, банковские счета фирмы заблокированы уже около года. Ранее певец проиграл судебные процессы из-за отмененных концертов, и теперь его разыскивает ФССП из-за долгов.