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03 августа 2025 в 06:00

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 августа 2025 года

3 августа: праздники в России и мире 3 августа: праздники в России и мире Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наступило 3 августа. Сегодня в России поздравляют железнодорожников, а в США и во всем мире наслаждаются вкусом сочной и сладкой огромной ягоды, а также просят друг у друга прощения. О каких еще важных событиях и памятных датах не стоит забывать в первое воскресенье августа, узнаете из нашего материала.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

В первое воскресенье августа в нашей стране принято поздравлять всех, кто работает на железных дорогах. В 2025 году День железнодорожника приходится на 3 августа. Сегодня важно поблагодарить проводников, машинистов, сотрудников вокзалов и диспетчеров за то, что у нас есть возможность быстро и комфортно перемещаться по стране и миру, чтобы увидеться с родственниками или отдохнуть. Во многих городах сегодня пройдут концерты в честь железнодорожников, где их наградят за особые заслуги.

В США и почти во всем мире 3 августа празднуют День арбуза. В этот день в разных точках планеты можно поучаствовать в соревнованиях по поеданию этого сладкого и сочного плода, попробовать сезонную еду и напитки с ним в составе, а также посетить тематические вечеринки. А если шумные гулянья вам не по душе, сегодня отличный повод собраться в тесном семейном кругу и разрезать ароматный арбуз под душевные разговоры или просмотр кино.

3 августа отмечают День арбуза 3 августа отмечают День арбуза Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

3 августа во многих странах также отмечают Международный день прощения — необычный праздник, напоминающий о важности такого умения. В этот день люди стараются отпустить обиды, помириться с близкими и начать новый этап отношений без груза прошлого. Прощение — это не слабость, а сила, которая освобождает и исцеляет. Психологи подтверждают: умение прощать снижает стресс, улучшает здоровье и делает жизнь гармоничнее. Сегодня — тот самый день, чтобы позвонить или написать тем, с кем вы в ссоре, и поговорить по душам.

Есть и другие необычные поводы для торжества в этот день:

  • День поцелуев с зеркалом;

  • День экстрасенсорики;

  • День сестры в США;

  • День мытья полов;

  • День куклы.

День куклы празднуют 3 августа День куклы празднуют 3 августа Фото: Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

Церковные и религиозные праздники сегодня

Сегодня православные христиане чтят память ветхозаветного пророка Иезекииля. Будучи 25-летним юношей, он был сослан пленником в Вавилон. Там ему случилось видение о будущем человечества — приходе и вознесении Иисуса Христа, а также четырех евангелистов. Тогда Иезекииль решил прочесть проповедь другим пленным и пообещал им спасение и вечную жизнь, если они будут верить в Господа и совершать праведные дела.

Пророк также обладал даром чудотворения. Так, у него получилось разделить реку Ховар, чтобы евреи смогли оторваться от преследователей, а еще он смог молитвами испросить у Бога еду, чтобы спасти голодающих. Однако жизнь Иезекииля закончилась трагедией. Его четвертовали за то, что он уличил в неверии в Бога знатного человека.

Памятные даты и события: что произошло 3 августа в разные годы?

  • В 1926 году в Лондоне появились первые светофоры. Их установили на площади Пикадилли в центре британской столицы.

  • В 1980 году в Лужниках прошла церемония закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве. Именно тогда случился самый трогательный момент события — в воздух запустили олимпийского мишку.

  • В 2002 году появилась первая в России скоростная железнодорожная магистраль. Поезда запустили от Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 3 августа?

В этот день появились на свет:

Константин Мельников (1890 год) — архитектор-новатор, известный дом которого до сих пор стоит в Кривоарбатском переулке и привлекает внимание москвичей и гостей столицы.

Джеймс Алан Хэтфилд (1963 год) — американский музыкант, ставший одним из основателей культовой рок-группы Metallica.

Карли Клосс (1992 год) — американская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret.

3 августа день рождения у американской супермодели Карли Клосс 3 августа день рождения у американской супермодели Карли Клосс Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этот день мир покинули:

Иннокентий Смоктуновский (1994 год) — советский и российский актер. Он получил широкую известность благодаря ролям в кинокартинах «Берегись автомобиля», «Солдаты» и «Девять дней одного года».

Александр Солженицын (2008 год) — советский и российский писатель. Он написал «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор» и получил Нобелевскую премию.

Ирина Мирошниченко (2023 год) — актриса и народная артистка РСФСР, сыгравшая в фильмах «Я шагаю по Москве» и «Вам и не снилось…».

Именины и дни ангела 3 августа: кого не забыть поздравить?

Именины сегодня у Лидии, Августа, Никодима, Георгия, Евгения, Иезекииля, Иоанна, Онисима, Онуфрия, Петра, Симеона, Феодора, Анны и Ефросиньи. Не забудьте поздравить знакомых, которые носят эти имена, с днем ангела!

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