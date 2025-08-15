Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 13:22

От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото

День независимости Индии в Москве День независимости Индии в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Посольство Индии в Москве торжественно отметило 78-ю годовщину независимости страны, организовав церемониию на территории дипмиссии. Праздничные мероприятия проводятся ежегодно 15 августа в память о получении страной суверенитета от Великобритании в 1947 году. Тогда завершилось почти двухвековое колониальное правление.

В дипмиссии прошли традиционная церемония поднятия национального трехцветного флага, трансляция обращения президента Индии Драупади Мурму к нации, красочные культурные представления, а также фуршет с национальными блюдами. Мероприятие стало важной площадкой для укрепления российско-индийских отношений и культурного обмена между двумя стратегическими партнерами.

Как прошли торжества в посольстве Индии в Москве — в фотогалерее NEWS.ru.

Его превосходительство Винай Кумар, посол Индии в Российской Федерации
Его превосходительство Винай Кумар, посол Индии в Российской Федерации
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Памятник Ганди в посольстве Индии, Москва
Памятник Ганди в посольстве Индии, Москва
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Его превосходительство Винай Кумар, посол Индии в Российской Федерации
Его превосходительство Винай Кумар, посол Индии в Российской Федерации
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве, Его превосходительство Винай Кумар, посол республики в Российской Федерации
День независимости Индии в Москве, Его превосходительство Винай Кумар, посол республики в Российской Федерации
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День независимости Индии в Москве
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Индия
праздники
посольства
Россия
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жилье на Аляске оказалось дешевле, чем в Москве
Опубликован единственный в истории комментарий Трампа журналисту из России
Опубликованы кадры жестокой расправы над федеральным судьей под Волгоградом
Что такое крафтовое пиво и в чем его особенности?
Суд вынес профессору приговор за заказное убийство зятя
Бойцы ВСУ сбились с пути и вышли к российским военным
Гастроэнтеролог раскрыл главную пользу малины
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на заводе
Шеф ЦРУ сопроводит Трампа на встречу с Путиным
Средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА за три часа над российским регионом
Трамп оставил короткое сообщение перед вылетом на встречу с Путиным
Раскрыть личность убийцы женщины помогли карты
Минфин продаст госпакет ЮГК структуре Газпромбанка за 85 млрд рублей
У осужденного за обрушение дома в Междуреченске отберут почетную грамоту
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 15 августа: где задержки и отмены рейсов
MAX возглавил топ бесплатных приложений в магазинах Google Play и AppStore
В Сети появился отрывок с «предсказанием» от Симпсонов по Аляске
Появились кадры последствий ночной атаки ВСУ на Курск
Популярная металл-группа объявила о завершении карьеры
Бесплодный муж стал куколдом ради потомства: жену насиловали родственники
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.