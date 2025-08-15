От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
День независимости Индии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Посольство Индии в Москве торжественно отметило 78-ю годовщину независимости страны, организовав церемониию на территории дипмиссии. Праздничные мероприятия проводятся ежегодно 15 августа в память о получении страной суверенитета от Великобритании в 1947 году. Тогда завершилось почти двухвековое колониальное правление.
В дипмиссии прошли традиционная церемония поднятия национального трехцветного флага, трансляция обращения президента Индии Драупади Мурму к нации, красочные культурные представления, а также фуршет с национальными блюдами. Мероприятие стало важной площадкой для укрепления российско-индийских отношений и культурного обмена между двумя стратегическими партнерами.
Как прошли торжества в посольстве Индии в Москве — в фотогалерее NEWS.ru.
Его превосходительство Винай Кумар, посол Индии в Российской Федерации
Памятник Ганди в посольстве Индии, Москва
Его превосходительство Винай Кумар, посол Индии в Российской Федерации
День независимости Индии в Москве, Его превосходительство Винай Кумар, посол республики в Российской Федерации
