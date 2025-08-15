От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото

День независимости Индии в Москве

От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото

Посольство Индии в Москве торжественно отметило 78-ю годовщину независимости страны, организовав церемониию на территории дипмиссии. Праздничные мероприятия проводятся ежегодно 15 августа в память о получении страной суверенитета от Великобритании в 1947 году. Тогда завершилось почти двухвековое колониальное правление.

В дипмиссии прошли традиционная церемония поднятия национального трехцветного флага, трансляция обращения президента Индии Драупади Мурму к нации, красочные культурные представления, а также фуршет с национальными блюдами. Мероприятие стало важной площадкой для укрепления российско-индийских отношений и культурного обмена между двумя стратегическими партнерами.

Как прошли торжества в посольстве Индии в Москве — в фотогалерее NEWS.ru.