18 сентября 2025 в 12:45

Военэксперт раскрыл способы защиты России от оптоволоконных дронов ВСУ

Военэксперт Кнутов призвал усилить ПВО по примеру Великой Отечественной войны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Российским военным необходимо усилить противовоздушную оборону по опыту Великой Отечественной войны для защиты от новых оптоволоконных дронов ВСУ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, мобильные группы ПВО должны прикрывать приграничные города и стратегические объекты в тылу.

Встает вопрос о средствах защиты против оптоволоконных беспилотников ВСУ. Сегодня нужно создавать как можно больше мобильных групп ПВО и прикрывать какие-то точки этими средствами противовоздушной обороны по той системе, которая действовала в годы Великой Отечественной войны. Например, вокруг Москвы ПВО была очень эффективной, с апреля 1942 года налеты на столицу были практически прекращены ввиду нецелесообразности. Примерно по такой схеме нужно создавать систему в приграничных городах и тылу, если это касается гражданских предприятий, но имеющих важное значение, — пояснил Кнутов.

По его мнению, параллельно необходимо ускоренно развивать оружие на новых физических принципах. Военэксперт отметил, что к ним относятся электромагнитные пушки и лазеры, которые уже разработаны в Китае.

Также для борьбы с новыми оптоволоконными дронами ВСУ нужно ускоренно заниматься вопросами создания оружия на новых физических принципах. Китай такое оружие уже продемонстрировал на параде: электромагнитные пушки, лазеры. Еще очень важный момент — это совершенствование наших радиолокационных станций, — подытожил Кнутов.

Ранее стало известно, что в ходе демонстрационной части российско-белорусских учений «Запад-2025» было показано применение лазерного оружия для борьбы с беспилотниками условного противника. Лазерный комплекс «Феникс» поразил два дрона на удалении до тысячи метров.

