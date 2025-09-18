Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 12:24

Авиакомпания Emirates введет ограничение для пассажиров

С 1 октября авиакомпания Emirates запретит использовать пауэрбанки на борту

Фото: imago-images.de/Global Look Press

С 1 октября авиакомпания Emirates запретит использовать пауэрбанки на борту, сообщила пресс-служба перевозчика. Таким образом там хотят снизить риски, связанные с литиевыми батареями. В частности, если аккумулятор поврежден или перезаряжен, то на борту могут произойти пожар или взрыв.

При этом с собой в самолет можно взять пауэрбанк, если его мощность составляет меньше 100 ватт-часов. Однако их нельзя использовать для зарядки личных устройств во время полета. Кроме того, аккумуляторы можно класть только в карман сиденья или в сумку под сиденьем, но не в багажный отсек над головой.

Ранее замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин заявил, что в стране пока не будут ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолете. При этом он отметил, что данный вопрос прорабатывают в ведомстве.

До этого Turkish Airlines запретила провозить на борту умные чемоданы с неотсоединяемыми литиевыми аккумуляторами. Мера касается как багажа, так и ручной клади. В компании объяснили, что новые правила введены из-за рекомендаций Генуправления гражданской авиации Турции.

Россия
ОАЭ
авиакомпании
ограничения
самолеты
