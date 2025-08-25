В Минтрансе России раскрыли, запретят ли перевозить пауэрбанки в самолете

В России пока не будут ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолете, заявил ТАСС замминистра транспорта Владимир Потешкин. При этом он отметил, что данный вопрос прорабатывают в ведомстве.

Этот вопрос в работе. <…> Но сегодня на повестке такие ужесточения не стоят, — сказал Потешкин.

Ранее турецкая авиакомпания AJet запретила использовать пауэрбанки на борту. При этом переносные устройства можно перевозить в ручной клади.

До этого Turkish Airlines запретила провозить на борту умные чемоданы с неотсоединяемыми литиевыми аккумуляторами. Мера касается как багажа, так и ручной клади. В компании объяснили, что новые правила введены из-за рекомендаций Генуправления гражданской авиации Турции. Отмечается, что умный чемодан можно провозить в ручной клади в том случае, если от него отсоединен аккумулятор.

В начале июня на рейсе «Якутии» ЯК-488 (Санкт-Петербург — Якутск) произошел тревожный инцидент. В салоне самолета возникло задымление, а ковровое покрытие начало плавиться. Источником проблем стало короткое замыкание в пауэрбанке, который находился в ручной клади одного из пассажиров.