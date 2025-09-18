В Госдуме раскрыли, сколько стоит бюджету каждый процентный пункт ставки ЦБ

Каждый процентный пункт ключевой ставки обходится федеральному бюджету в 280 млрд рублей, заявил на Московском финансовом форуме председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он напомнил, что полтора года назад один из заместителей министра финансов Антона Силуанова оценивал сумму в 200 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Один из заместителей Антона Германовича года полтора тому назад сказал, что каждый пункт ставки Центрального банка обходится бюджету в 200 млрд рублей. Ну так вот, я сейчас раскрою маленькую тайну — сейчас это обходится бюджету, каждый процентный пункт, в 280 млрд рублей, — заявил Макаров.

Парламентарий также прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что сбалансированный бюджет позволит устанавливать умеренные процентные ставки. По его словам, ставка и льготное кредитование составляют 1,3 трлн рублей. Макаров поинтересовался, как Думе относиться к этому при обсуждении проекта бюджета, если один процентный пункт ключевой ставки стоит бюджету 280 млрд рублей. В ответ Набиуллина задалась вопросом, во сколько обходится казне каждый пункт инфляции.

Ранее российские банки начали снижение процентных ставок по накопительным счетам вслед за решением ЦБ РФ об уменьшении ключевой ставки. Некоторые игроки пока сохраняют прежние условия, но общая тенденция указывает на постепенное снижение доходности по сберегательным продуктам.