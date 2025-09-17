Тенденция на уменьшение ставки по накопительным счетам наблюдается в РФ

Большинство российских банков начали снижение процентных ставок по накопительным счетам вслед за решением Центробанка об уменьшении ключевой ставки. Как выяснило РИА Новости в ходе опроса кредитных организаций, некоторые игроки пока сохраняют прежние условия, но общая тенденция указывает на постепенное снижение доходности по сберегательным продуктам.
Изменения затронули как крупнейшие государственные, так и частные банки. Например, Сбербанк с 19 сентября снизил ставки по накопительным счетам, установив максимальный уровень до 13,5% годовых.
Банк «Дом РФ» автоматически скорректировал условия по счету «Ультра» до 15–15,9% в зависимости от остатка средств. В Т-Банке базовая ставка теперь составляет 9%.
Газпромбанк с 17 сентября понизил ставки в массовом сегменте: приветственная ставка уменьшена до 16,5%, базовая — до 9%, максимальная — до 15,5%. При этом в ВТБ сохранили максимальную ставку на уровне 16% годовых.
ПСБ заранее скорректировал условия в начале сентября, установив максимальную ставку в 17% и сохранив специальное предложение для новых клиентов с приветственной ставкой 25%. Почта Банк и «Ренессанс Кредит» пока не планируют изменений, сохраняя максимальную доходность на уровне 17% годовых.
Ране сообщалось, что официальный курс рубля в России резко вырос, о чем свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка. Таким образом, доллар подешевел до 83,07 рубля — падение иностранной валюты составило 1,31 рубля.