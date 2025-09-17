Тенденция на уменьшение ставки по накопительным счетам наблюдается в РФ

Тенденция на уменьшение ставки по накопительным счетам наблюдается в РФ Большинство российских банков продолжает снижать ставки по накопительным счетам

Большинство российских банков начали снижение процентных ставок по накопительным счетам вслед за решением Центробанка об уменьшении ключевой ставки. Как выяснило РИА Новости в ходе опроса кредитных организаций, некоторые игроки пока сохраняют прежние условия, но общая тенденция указывает на постепенное снижение доходности по сберегательным продуктам.

Изменения затронули как крупнейшие государственные, так и частные банки. Например, Сбербанк с 19 сентября снизил ставки по накопительным счетам, установив максимальный уровень до 13,5% годовых.

Банк «Дом РФ» автоматически скорректировал условия по счету «Ультра» до 15–15,9% в зависимости от остатка средств. В Т-Банке базовая ставка теперь составляет 9%.

Газпромбанк с 17 сентября понизил ставки в массовом сегменте: приветственная ставка уменьшена до 16,5%, базовая — до 9%, максимальная — до 15,5%. При этом в ВТБ сохранили максимальную ставку на уровне 16% годовых.

ПСБ заранее скорректировал условия в начале сентября, установив максимальную ставку в 17% и сохранив специальное предложение для новых клиентов с приветственной ставкой 25%. Почта Банк и «Ренессанс Кредит» пока не планируют изменений, сохраняя максимальную доходность на уровне 17% годовых.

Ране сообщалось, что официальный курс рубля в России резко вырос, о чем свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка. Таким образом, доллар подешевел до 83,07 рубля — падение иностранной валюты составило 1,31 рубля.