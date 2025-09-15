Курс рубля в России неожиданно укрепился ЦБ сообщил об укреплении рубля по отношению к доллару и евро

Официальный курс рубля в России резко вырос, о чем свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка. Таким образом, доллар подешевел до 83,07 рубля — падение иностранной валюты составило 1,31 рубля.

Евро также ослабил позиции — он подешевел на 1,88 рубля до 97,45. Отмечается, что в выходные также зафиксировали укрепление рубля, тогда европейская валюта снизилась на 41 копейку до 99,33 рубля.

Ранее в Центробанке сообщили, что в августе инфляция в России снизилась на 0,4%, а годовая замедлилась до 8,1%. В регуляторе уточнили, что ЦБ продолжает проводить кредитно-денежную политику, направленную на снижение показателя инфляции. Пока уровень инфляции в августе превышает целевой показатель. Но в ЦБ намерены снизить годовой показатель до 4% в 2026 году и сохранить его на данном уровне.

Также совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базовых пунктов — до 17,00% годовых. ЦБ будет действовать «аккуратно», принимая в дальнейшем решения по ставке, добавила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.